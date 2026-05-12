대구선관위 후보 위해 허위단체 지지선언 홍보 2명 고발
대구시선거관리위원회는 지방선거를 앞두고 자신이 지지하는 입후보 예정자를 위해 특정 단체로부터 지지받은 것처럼 허위 사실을 공표한 혐의(공직선거법 위반)로 A·B씨를 대구경찰청에 고발했다고 12일 밝혔다.
A씨는 지난 2월 모 정당 대구시당 앞에서 존재하지 않는 단체 명의로 입후보예정자 C씨에 대한 지지 선언을 하고 하고 언론에 보도자료 등을 제공한 혐의를 받고 있다.
B씨 역시 지난달 초 C씨 사무실에서 존재하지 않는 단체 명의로 C씨에 대한 지지 선언하고 하고 언론에 홍보한 혐의를 받고 있다.
공직선거법에는 당선을 목적으로 후보자가 되고자 하는 이에게 유리하도록 특정 단체로부터의 지지 여부 등에 관해 허위 사실을 공표하거나 공표하게 할 경우 5년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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