헌재, 재판소원 2건 추가 회부…이번엔 ‘법원의 법해석’ 대상
헌법재판소가 12일 법원의 확정재판 취소 여부를 판단하기 위해 재판소원 사건 2건을 전원재판부에 회부했다. 앞서 헌재는 ‘재판소원 1호’ 사건으로 대법원 심리불속행 기각 판결을 선정한 바 있는데, 이번 2·3호 사건은 법원의 법률 해석과 관련한 사건이다.
헌재는 이날 헌법재판관 3명으로 구성된 지정재판부 평의 결과 A 주택재건축정비사업조합, 김모 변호사가 각각 법원을 상대로 청구한 재판취소 사건을 전원재판부에 회부했다고 밝혔다. 해당 사건들은 모두 ‘법원이 법률을 위헌적으로 해석해 기본권이 침해됐다’고 주장하며 청구된 사건이다. 이로써 지난달 29일 사전심사를 통과한 1건을 포함해 총 3건이 전원재판부 판단을 받게 됐다.
헌재가 전원재판부에 회부한 사건 중 한 건은 고(故) 이예람 중사 특검 수사 과정에서 불거진 압수수색 영장 사본 미교부 사건과 관련해 해당 대법원 판결을 취소해 달라며 제기된 재판소원이다.
청구인인 김모 변호사는 2022년 7월 특검 수사 당시 참고인 신분으로 압수수색을 당했다. 김 변호사는 특검이 압수수색 영장 사본을 교부하지 않은 채 압수수색을 집행했다며 법원에 준항고를 제기했다. 서울중앙지법은 2023년 5월 김 변호사의 준항고를 일부 인용하면서도 김 변호사와 같은 참고인은 압수수색 영장 사본을 받을 권리가 없다고 해석했다. 김 변호사는 대법원에 재항고했지만 기각됐다.
김 변호사는 지난달 16일 “대법원 결정이 압수수색 영장 사본의 교부 대상에 관한 형사소송법 118조와 219조를 위헌적으로 해석·적용해 평등권과 사생활의 비밀 및 자유, 재판청구권 등을 침해당했다”며 재판소원을 제기했다. 헌재는 피의자가 아닌 참고인에게도 압수수색 영장 사본을 교부해야 하는지, 앞선 대법원의 해석이 위헌적인지 심리할 것으로 보인다.
전원재판부에 회부된 다른 한 건은 A 재건축 조합이 서울시와 영등포구를 상대로 낸 부당이득 반환 소송과 관련한 재판소원 사건이다. A 조합은 토지 매매와 관련해 서울특별시를 상대로 부당이득반환 소송을 냈지만, 대법원에서 패소하자 법원이 주거환경정비법을 잘못 해석해 자신들의 재산권 등이 침해됐다고 주장하며 재판소원을 냈다.
조합 측은 “대법원이 관련 법 조항을 위헌적으로 해석해 평등권과 재산권, 재판청구권 등을 침해당했다”며 지난달 3일 재판소원을 제기했다. 조합 측 대리인은 법무법인 광장이 맡았다. 재건축 사업을 하는 민간 조합에도 현황도로를 무상 양도하도록 한 규정의 적용 여부가 쟁점이 될 것으로 보인다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사