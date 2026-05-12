선거사무 관계자에 식사 제공 검단구청장 예비후보 고발
인천 검단구선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 선거사무 관계자 등에게 식사를 제공한 혐의(공직선거법 위반)로 검단구청장 예비후보자 A씨와 A씨의 지인 등 3명을 검찰에 고발했다고 12일 밝혔다.
A씨 등은 소속 정당 내 경선이 진행 중이던 지난달 초 선거구가 겹치는 같은 정당 소속 구의원 예비후보자 3명, 자신의 선거사무 관계자 4명을 대상으로 식사를 제공하는 등 기부행위를 한 혐의를 받고 있다.
선관위는 당시 식사 비용을 A씨의 지인이 대신 결제해 기부행위를 한 것으로 보고 있다.
선관위는 식사를 제공받은 사람에 대해 식사비용의 30배에 달하는 과태료를 부과할 예정이다. 또 관련 신고를 한 사람에게는 포상금을 지급한다.
공직선거법상 선거와 관련해 후보자 등을 위한 기부행위를 할 경우 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금형을 선고받을 수 있다.
선관위 관계자는 “오는 6월 3일 치러지는 지방선거를 20여일 남긴 시점에 예방·단속활동을 강화하는 한편 기부행위 등 중대선거범죄에 대해서는 강력하게 대응할 방침”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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