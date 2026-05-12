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‘부정선거 수사단’ 꾸리려 요원정보 빼낸 노상원 징역 2년 확정

입력:2026-05-12 18:27
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계엄 관련 첫 대법원 확정판결
특검, 정보 넘긴 김용현에 징역 5년 구형

노상원 전 국군정보사령관. 연합뉴스

12·3 비상계엄 당시 부정선거 수사단을 꾸리려 군 정보사령부 요원 정보를 빼낸 혐의로 재판에 넘겨진 노상원 전 국군정보사령관에게 징역 2년의 실형이 확정됐다. 계엄 관련 사건에 대한 첫 대법원의 확정판결이다. 노 전 사령관에게 정보를 누설한 혐의로 1심 재판을 받고 있는 김용현 전 국방부 장관에 대해서는 내란 특검이 징역 5년을 구형했다.

대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 12일 개인정보보호법 위반 및 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 재판에 넘겨진 노 전 사령관에게 징역 2년과 추징금 2490만원을 선고한 원심판결을 상고 기각으로 확정했다.

노 전 사령관은 비상계엄 선포 이후 부정선거 의혹을 수사할 비선 조직인 계엄사령부 합동수사본부 제2수사단을 구성하기 위해 2024년 9~12월 정보사 요원들의 인적 정보 등 군사 정보를 넘겨받은 혐의로 지난해 6월 재판에 넘겨졌다. 현직 군 간부들에게 진급을 도와주겠다는 명목으로 현금 2000만원과 백화점 상품권 600만원어치를 받은 혐의도 적용됐다.


1·2심은 공소사실을 전부 유죄로 인정해 징역 2년과 추징금 2490만원을 선고했다. 노 전 사령관이 재차 불복했으나 대법원은 원심의 판단에 잘못이 없다고 보고 상고를 기각했다.

김용현 전 국방부 장관. 연합뉴스

이날 서울중앙지법 형사21부(재판장 조순표)는 노 전 장관에게 군 기밀을 누설한 혐의(군기누설·개인정보보호법 위반)로 기소된 김 전 장관에 대한 결심 공판을 진행했다.

내란 특검은 “피고인은 개인정보가 포함된 정보사 소속 특수임무 수행요원 등의 명단이 군사기밀임에도 민간인 신분인 노 전 사령관에게 누설해 제2수사단 구성을 도모했다”며 징역 5년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 이어 “군 통수체계와 지휘질서를 근본적으로 붕괴시키고 군의 정치적 중립을 훼손했다”며 징역형 선고가 마땅하다고 강조했다.


김 전 장관은 최후진술에서 “노 전 사령관에게 건네준 계급·성명·임관 구분 정도가 기재된 40명의 명단은 군사비밀이 아니다”며 “특검의 주장을 결코 인정할 수 없다”고 말했다. 1심 선고는 다음달 19일 나온다.

박재현 윤준식 기자 jhyun@kmib.co.kr

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