아동·청소년 디지털 성범죄 10년새 4배… 3명 중 1명꼴 징역
아동·청소년 대상 디지털 성범죄가 최근 10년간 4배 수준까지 증가한 것으로 분석됐다. 디지털 성범죄자의 징역형 선고 비율 역시 전체의 3분의 1을 웃도는 수준으로 상승했다.
성평등가족부가 12일 발표한 ‘2025년 아동·청소년 대상 성범죄 발생추세와 동향 분석’에 따르면 2015년부터 2024년까지 10년 동안 3만987명이 아동·청소년 대상 성범죄로 신상정보 등록 처분을 받았으며, 디지털 성범죄자는 2024년 1049명으로 2015년 대비 약 4배 증가한 것으로 나타났다.
판결 확정 시점을 기준으로 2015년 3366명이던 가해자 수는 2020년 2607명까지 줄어들었다가 2024년 3927명까지 다시 늘었다. 2024년 가해자 3927명의 평균 연령은 33.2세였으며, 그중 19세 미만은 452명(11.5%)이었다. 가해자의 15.2%는 동종 전과를 가진 것으로 나타났다.
10년간 누적된 아동·청소년 대상 성범죄 중 유형별로는 강제추행이 전체의 42.9%로 가장 많았다. 강간(21.9%)과 성착취물 범죄(8.9%)가 뒤따랐다. 강제추행이 10년새 감소 추세를 보인 반면, 강간과 디지털 성범죄 등은 늘었다.
아동·청소년 대상 성범죄자의 처분 결과는 지난 10년간 집행유예 51.5%, 징역형 36.7%, 벌금형 10.9%로 나타났다.
디지털 성범죄의 경우 2015년에는 9.7%에만 징역형을 선고받았고 52.7%에 벌금 처분이 내려졌는데, 10년 새 상황이 크게 달라졌다. 징역형 비율이 35.3%로 올랐고 벌금형 비율은 2.9%까지 떨어졌다.
성착취물 범죄에 대한 징역형 선고도 크게 늘었다. 2015년 14명에서 2021년 174명, 2024년 307명까지 증가했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사