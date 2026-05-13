시중은행 마통 금리 5% 근접…‘빚투’ 수요에 금리 오름세 지속
정부의 가계대출 총량 관리 기조가 이어지는 가운데 생활비와 ‘빚투’(빚내서 투자) 수요가 증가하면서 마이너스통장(신용한도대출) 금리가 상승 흐름을 이어가고 있다. 주요 시중은행의 평균 금리는 5%에 근접했으며, 일부 인터넷전문은행 금리는 6%대를 넘겼다. 은행권이 상대적으로 금리 조정이 용이한 신용대출 상품을 중심으로 대출 증가 속도를 관리하는 동시에 건전성 관리에도 나서고 있다는 분석이 나온다.
12일 은행연합회 공시에 따르면 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 지난 3월 신규 취급 기준 마이너스통장 평균 금리는 약 4.83%로 집계됐다. 은행별로는 신한은행이 전월 대비 0.04% 포인트 상승한 5.00%로 가장 높은 수치를 기록했다. 우리은행 4.97%, 하나은행 4.88%, KB국민은행 4.46% 순으로 나타났다. 마이너스통장 금리는 최근 들어 상승세를 보이고 있다. 지난 1월 4대 은행 평균 금리는 4.76% 수준이었으나 2월에는 4.81%, 3월에는 4.83%까지 올라섰다.
인터넷전문은행의 금리는 시중은행보다 더 높은 수준을 형성하고 있다. 특히 카카오뱅크의 올해 3월 마이너스통장 평균 금리는 6.75% 수준까지 올랐다. 케이뱅크와 토스뱅크의 평균 금리는 각각 5.90%, 5.69%였다. 중·저신용자 이용 비중이 상대적으로 커 금리가 시중은행 대비 높게 책정된 영향이다.
은행권이 이처럼 마이너스통장 금리를 올리는 배경에는 정부의 고강도 가계대출 총량 관리 정책이 자리하고 있다. 정책성·실수요 성격이 강한 주택담보대출 등은 공급을 급격히 줄이기 어렵지만, 마이너스통장과 일반신용대출은 금리 조정을 통해 상대적으로 수요를 쉽게 조절할 수 있다.
마이너스통장은 은행의 자본 부담이 큰 상품으로 분류된다. 한도를 미리 설정해두고 고객이 필요할 때마다 자유롭게 꺼내 쓰는 구조인 만큼, 일정 수준의 유동성과 건전성 관리가 필요한 편이다. 시장 불확실성이 커지거나 연체 위험이 커질 경우 은행들이 선제적으로 금리를 인상하는 경향이 나타난다.
최근 들어 생활자금 수요 확대와 국내 증시 반등에 따른 ‘빚투’ 수요가 늘어난 것도 금리 상승 요인으로 지목된다. 생활비 사용 목적의 단기 자금 수요가 늘어난 데다가, 증시 투자 자금 확보를 위해 마이너스통장을 활용하는 사례도 증가하고 있다. 실제 5대 은행의 지난 7일 기준 개인 마이너스통장 대출 잔액은 40조5029억원으로 집계됐다. 이는 지난달 말 39조7877억원보다 불과 3영업일 만에 7152억원 증가한 규모다.
전문가들은 당분간 마이너스통장 금리가 쉽게 낮아지기 어려울 것으로 보고 있다. 금융권 관계자는 “마이너스통장은 일반신용대출보다 한도 관리와 건전성 부담이 큰 상품인 만큼 은행권도 금리 운용을 신중하게 할 수밖에 없다”며 “정부의 규제와 시장의 대출 수요가 맞물린 상황에서 금리는 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 보인다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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