“원유 북한으로 갔다”…가짜뉴스 작성한 50대 입건

A씨는 산업부 입장문을 게시하면서 그 아래에 “이재명이 원유 90만 배럴을 베트남으로 빼돌렸다고 인정했다. 베트남을 거쳐 북한으로 갔을 확률 518%”라는 허위 사실을 덧붙였다.

경찰은 A씨가 게시한 글이 한국석유공사의 업무를 방해했다고 판단하고 그를 검거했다.

조사 결과

A씨가 글을 게시한 인터넷 카페의 회원은 1만3000여명이었고, 그가 작성한 글의 조회수는 1000여건에 달했다.

충남청 관계자는 “국가 정책의 신뢰가 훼손되는 만큼 엄중하게 대응하겠다”고 말했다.