“원유 북한으로 갔다”…가짜뉴스 작성한 50대 입건
중동전쟁과 관련해 ‘원유가 북한으로 갔다’는 허위 정보를 인터넷 카페에 게시한 50대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
충남경찰청은 A씨(59·여)를 업무방해 혐의로 불구속 입건했다고 12일 밝혔다.
A씨는 지난 3월 31일 인터넷 포털 카페 게시판에 산업통상부의 입장문을 게시하면서 ‘원유가 베트남을 거쳐 북한으로 갔다’는 내용의 글을 작성한 혐의를 받고 있다.
앞서 일부 유튜버들은 중동전쟁 장기화로 석유 90만 배럴이 중국 등 제3국을 거쳐 북한으로 유입됐다고 주장했다.
이에 대해 산업부는 “해외 반출된 원유가 북한으로 유입됐다는 내용은 전혀 사실이 아니다”라는 내용의 공식 입장문을 발표했다.
A씨는 산업부 입장문을 게시하면서 그 아래에 “이재명이 원유 90만 배럴을 베트남으로 빼돌렸다고 인정했다. 베트남을 거쳐 북한으로 갔을 확률 518%”라는 허위 사실을 덧붙였다.
경찰은 A씨가 게시한 글이 한국석유공사의 업무를 방해했다고 판단하고 그를 검거했다.
조사 결과 A씨가 글을 게시한 인터넷 카페의 회원은 1만3000여명이었고, 그가 작성한 글의 조회수는 1000여건에 달했다.
충남청 관계자는 “국가 정책의 신뢰가 훼손되는 만큼 엄중하게 대응하겠다”고 말했다.
예산=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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