홍명보호, 해발 1460m서 최종 스파링…A조 고지대 훈련 분주

한국 축구 대표팀 선수들이 지난 3월 오스트리아 에른스트 하펠 스타디움에서 오스트리아와의 친선경기를 앞두고 훈련하고 있는 모습. 대한축구협회 제공

오려는 팀이 많지 않아 상대를 구하는 데 어려움을 겪었다.

한국 축구 대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 1·2차전을 치르는 멕시코 과달라하라의 아크론 스타디움. AP연합뉴스

테헤란

(3무 5패)

전적이 15전 4승 3무 8패로 열세인데 특히 멕시코 땅에선 2전 전패를 기록했다.

챔피언스컵으로 나선 두 번의 멕시코 원정에서 모두 고전했다.

지난 7일 해발 2670m 톨루카에선 단 하나의 슈팅도 기록하지 못했다. 극심한 체력 소모 속에

지난 8일(현지시간) 멕시코시티에서 훈련하고 있는 멕시코 선수들. AP뉴시스

해발 2430m 멕시코 파추카에 캠프를 차린다. 홈 요하네스버그(1750m)가 이미 고지대이지만 더 높이 올라간다. 멕시코시티(2240m)에서 열릴 멕시코와의 첫 경기에 대비하기 위해서다. 남아공은

29일 홈에서 니카라과와 경기를 치른 뒤 파추카로 향한다.

평가전도 세 차례나 치를 계획이다. 22일부터 가나, 호주, 세르비아 등 강팀들과 차례로 만난다.