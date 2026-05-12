홍명보호, 해발 1460m서 최종 스파링…A조 고지대 훈련 분주
2026 북중미월드컵 개막을 한 달 앞두고 멕시코에서 결전을 치르는 A조 팀들이 고지대 적응을 위해 분주하게 움직이고 있다. 홍명보호는 해발 약 1460m에서 북중미 팀들과 최종 모의고사를 치른다.
홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 오는 31일(한국시간) 트리니다드토바고, 다음 달 4일 엘살바도르와 월드컵 전 마지막 평가전을 치른다. 두 경기 모두 미국 유타주 솔트레이크시티 브리검영대학교 경기장에서 열린다. 대표팀은 18일부터 이곳 해발 1460m 고지대에서 3주간 사전캠프를 진행할 예정이다. 이후 멕시코 과달라하라의 베이스캠프로 이동한다.
트리니다드토바고는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 100위, 엘살바도르는 102위로 한국(25위)과의 전력 차는 크다. 이번 월드컵 본선 진출에도 실패했다. 대한축구협회는 “미국 현지에서 가장 좋은 컨디션을 가지고 평가전에 나설 수 있는 팀이라 판단했다”고 설명했다.
최종 평가전 상대로는 체급이 낮다는 지적도 나오지만 고지대 적응에 무게를 둔 선택으로 보인다. 대표팀은 조별리그 첫 두 경기를 해발 1570ｍ 과달라하라에서 치른다. 멕시코 입성 전 실전과 유사한 환경에서 경기 감각을 끌어올려야 한다. 하지만 체력 부담이 큰 고지대까지 오려는 팀이 많지 않아 상대를 구하는 데 어려움을 겪었다.
홍명보호가 고지대 적응에 공을 들이는 이유는 분명하다. 한국은 52년째 이란 원정 징크스를 깨지 못할 만큼 유독 고지대에 약한 모습을 보여 왔다. 해발 1270m에 세워진 테헤란 아자디 스타디움에서 단 한 번도 이기지 못했다(3무 5패). 이번 월드컵 본선에서 만날 멕시코를 상대로도 마찬가지다. 역대 전적이 15전 4승 3무 8패로 열세인데 특히 멕시코 땅에선 2전 전패를 기록했다.
대표팀 주장 손흥민(LAFC)도 이번 월드컵을 앞두고 고지대 변수를 직접 경험했다. 2026 북중미카리브해축구연맹 챔피언스컵으로 나선 두 번의 멕시코 원정에서 모두 고전했다. 지난 7일 해발 2670m 톨루카에선 단 하나의 슈팅도 기록하지 못했다. 극심한 체력 소모 속에 스피드와 슈팅 감각까지 평소와 다른 모습이었다.
남아프리카공화국 역시 고지대에서 살아남기 위해 힘을 쏟고 있다. 남아공은 해발 2430m 멕시코 파추카에 캠프를 차린다. 홈 요하네스버그(1750m)가 이미 고지대이지만 더 높이 올라간다. 멕시코시티(2240m)에서 열릴 멕시코와의 첫 경기에 대비하기 위해서다. 남아공은 29일 홈에서 니카라과와 경기를 치른 뒤 파추카로 향한다.
이번 월드컵 공동개최국인 멕시코는 멕시코시티에 이미 사전캠프를 차렸다. 지난 6일부터 국내파 선수들로 소집 훈련을 시작한 멕시코는 평가전도 세 차례나 치를 계획이다. 22일부터 가나, 호주, 세르비아 등 강팀들과 차례로 만난다.
한국의 조별리그 첫 상대인 체코는 유럽 플레이오프를 거치며 본선행 확정이 늦어진 탓에 미국 댈러스 인근의 해발 190m 저지대에 캠프를 차리게 됐다. 이 때문에 적응에 어려움을 겪을 것이란 전망이 많다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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