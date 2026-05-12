의정부시, 연료전지·태양광 확대…전력자립률 19% 추진
신재생에너지 확대 등 추진
도봉차량기지 연료전지 가동
전력자립률 1%→19% 전망
경기 의정부시가 연료전지와 태양광 확대를 중심으로 신재생에너지 정책을 본격 추진하며 전력 자립 기반 강화에 나선다.
의정부시는 전력 수요 증가와 정부의 ‘지산지소(지역에서 생산해 지역에서 소비)’ 에너지 정책 기조에 대응하기 위해 연료전지 발전과 태양광 확대 등 분산형 에너지 체계 구축을 추진한다고 12일 밝혔다.
시는 이를 통해 시민 생활 안정과 기업 활동 기반을 강화하고 에너지 자립도를 높인다는 계획이다. 현재 의정부시 전력자립률은 약 1% 수준으로, 경기도 평균인 62%에 크게 못 미치는 것으로 나타났다.
시는 사실상 외부 전력 의존도가 높은 ‘전기 소비도시’ 구조가 지속될 경우 향후 전력요금차등제 도입 시 시민 부담과 기업 경쟁력 약화로 이어질 수 있다고 보고 대응에 나섰다.
시는 대규모 발전설비 부지 확보가 어려운 도시 여건을 고려해 적은 면적으로 높은 효율을 낼 수 있는 연료전지를 현실적인 대안으로 판단했다. 공공부지를 활용한 태양광 발전 확대도 병행해 도심형 분산 에너지 체계를 구축할 방침이다.
특히 지난 4월부터 도봉차량기지 연료전지 발전소(39.6㎿)가 본격 가동되면서 의정부시 전력자립률은 약 19%까지 상승할 것으로 전망된다. 해당 발전소는 연간 약 10만 가구가 사용할 수 있는 전력을 생산할 수 있어 외부 전력 의존도를 낮추는 데 기여할 것으로 기대된다.
시는 공공청사와 공영주차장 등 공공부지를 활용한 태양광 발전 설비 설치도 확대한다. 자체 전력 생산 기반을 늘리는 동시에 공공부문 에너지 비용 절감 효과도 기대하고 있다. 앞으로 활용 가능한 부지를 지속적으로 발굴해 재생에너지 생산 기반을 넓혀 나갈 계획이다.
이와 함께 ‘경기 햇빛 자전거길 조성 사업’에 참여해 자전거도로 상부 공간 등에 태양광 설비를 설치하는 방안도 추진한다. 단독주택 중심의 태양광 보급 확대도 함께 검토 중이다.
시 관계자는 “에너지 전환은 더 이상 선택이 아닌 필수 과제”라며 “연료전지와 태양광 등 다양한 신재생에너지 정책을 통해 시민과 기업이 안정적으로 에너지를 사용할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사