넥슨, 사내 어린이집 ‘도토리소풍’ 가정의 달 맞이 봄 운동회 개최
넥슨의 사내 어린이집 ‘도토리소풍 넥슨 어린이집’에서 5월 가정의 달을 맞아 재원생과 넥슨 구성원 약 800명이 참여하는 가족 행사를 진행했다.
앞서 9일 ‘도토리소풍’ 판교원과 대치원은 원아와 학부모 및 형제자매 등 600여 명을 초청해 성남시 동서울대학교 실내체육관에서 봄 운동회를 열었다.
참가 어린이들은 팀을 나눠 태산 넘기, 공 띄우기, 줄다리기, 깃발 배틀 등 여러 신체 활동에 도전하며 친구 및 부모와 유대감을 쌓는 시간을 가졌다.
행사장 곳곳에는 후크볼, 농구, 컬링, 제기차기 같은 미니 스포츠와 키링, 거울 만들기 등 체험형 프로그램을 운영해 가족이 추억을 남길 수 있도록 마련했다.
오는 16일에는 ‘도토리소풍’ 제주원 소속 가족 200여 명이 제주관광대학교 체육관에 모여 동일한 콘셉트의 행사를 이어갈 예정이다.
‘도토리소풍 넥슨 어린이집’은 회사와 가정, 어린이집이 함께 자녀를 양육하는 ‘가정 연계양육’ 가치를 반영해 그룹사 학부모 구성원이 같이 참여하는 행사를 매년 개최하고 있다.
넥슨은 일과 가정의 양립을 지원하기 위해 판교, 대치, 제주 지역에 총 5개 원의 어린이집을 운영 중이다. 지난해 공모전에서 제주원이 교육부장관상을 수상하며 보육 품질을 대외적으로 인정받은 바 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사