국립공원서 매년 11명 사망…산행 안전 ‘빨간불’
경북 청송 주왕산국립공원에서 실종됐던 초등학생이 숨진 채 발견돼 가운데, 전국 국립공원에서 매년 평균 11명이 안전사고로 목숨을 잃는 것으로 파악됐다.
12일 국립공원공단 통계에 따르면 2021년부터 2025년까지 최근 5년간 전국 국립공원 내 안전사고로 인한 사망자는 총 56명으로 집계됐다.
연도별 사망자는 2021년 10명, 2022년 16명, 2023년 10명, 2024년 10명, 2025년 10명으로 매년 꾸준히 두 자릿수를 기록 중이다.
부상자 역시 같은 기간 총 560명이 발생해 한 해 평균 112명이 국립공원에서 다친 것으로 나타났다. 연도별로는 2021년과 2022년은 각각 115명, 2023년 109명, 2024년 108명, 2025년 113명이다.
지난해 사망이나 부상으로 이어진 전체 안전사고 건수는 총 123건으로, 전년도(118건)보다 약 4%(5건) 늘었다.
다만 국립공원 구역 내에서 발생하는 이 같은 안전사고 건수는 지난해 전국에서 발생한 전체 산악사고 구조 건수(1만134건)와 비교하면 1% 남짓한 비중을 차지하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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