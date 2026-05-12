크래프톤 ‘배틀그라운드 모바일’ 8주년 기념 ‘올림포스’ 테마 업데이트
크래프톤의 ‘배틀그라운드 모바일’이 12일 업데이트를 통해 8주년 기념 신규 콘텐츠 ‘올림포스’ 테마 모드를 선보인다.
이번 테마 모드는 에란겔과 리빅 및 론도 맵에서 플레이할 수 있다. 야스나야 폴랴나 등 일부 지역이 고대 그리스 분위기로 변화한다.
맵 곳곳에서는 신화 속 존재를 테마로 한 시련 콘텐츠에 도전해 보상과 팀 명성 포인트를 얻을 수 있다.
명성 포인트 상위 4개 팀은 특별 지역인 ‘올림포스 신전’으로 이동해 다른 팀 및 켄타우로스 보스와 전투를 펼친다. 밀랍 날개와 스파르타 전투 깃발 등 다양한 테마 아이템도 전략적으로 활용 가능하다.
클래식 모드에는 신규 2인승 컨버터블 차량 ‘로드스터’가 카라킨을 제외한 전체 맵에 추가된다. 이 차량은 엔진 회전 수가 일정 수준 이상 누적되면 터보 차저가 발동돼 강력한 가속을 제공한다.
무기 밸런스도 개편돼 돌격소총 계열은 대미지가 증가하고 산탄총은 거리별 피해 감소량이 크게 늘어난다.
저격소총과 지정사수소총은 거리별 피해 감소가 제거되며 방어구 내구도에 따른 추가 피해가 적용된다.
편의성 측면에서는 낙하 대형 UI가 개선되고 크래프트 그라운드에는 매치에 바로 참여하는 난입 기능이 도입된다.
아울러 8주년 기념으로 오는 15일부터 출석 및 플레이 이벤트를 열고 특별 프로필과 테두리를 지급한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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