넥슨뮤지엄 새 단장… 플레이어 중심 거점으로
넥슨뮤지엄이 약 4개월간의 리뉴얼을 끝내고 12일 오픈한다.
아시아 최초의 컴퓨터 박물관으로 출발했던 넥슨뮤지엄은 이번 리뉴얼을 통해 넥슨의 30년 헤리티지를 현대적 매체로 재해석한 국내 유일의 게임 브랜드 거점으로 새롭게 자리매김한다는 계획이다.
게임의 즐거움을 만드는 주체를 ‘플레이어’로 정의한 것이 이번 리뉴얼의 가장 큰 특징이다. 넥슨이 선도해 온 온라인 게임의 스토리를 다루고 유저들의 플레이 기록을 오프라인으로 옮겨 가상 세계를 직접 체험할 수 있는 공간을 조성했다.
올해 서비스 30주년을 맞은 ‘바람의나라’를 시작으로 ‘카트라이더’ ‘메이플스토리’ ‘마비노기’ ‘던전앤파이터’ 등 다양한 IP를 만나볼 수 있다.
관람객이 자신의 넥슨 계정으로 로그인하면 다수의 게임에 흩어져 있던 플레이 기록이 한 자리에 모여 ‘나만의 맞춤형 관람’ 여정이 시작되게 기획했다. 매칭된 IP는 전시의 처음부터 끝까지 함께한다. 넥슨 계정이 없거나 연동하지 않은 관람객에게는 랜덤 IP가 배정된다.
넥슨뮤지엄은 이번 그랜드 오픈을 기념해 1~3층 전관에 걸쳐 두 개의 상설 전시를 새롭게 선보인다.
넥슨뮤지엄 박두산 관장은 “넥슨뮤지엄은 플레이어들이 애정할 수 있는 게임 문화의 새로운 거점으로 자리매김하고자 한다”며 “앞으로도 플레이어들의 경험과 기억을 현실에서 만날 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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