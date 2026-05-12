웹젠 1분기 영업익 53억원… 해외 비중 51%로 국내 역전

웹젠은 12일 공시를 통해 지난 1분기 매출 393억원, 영업이익 53억원을 기록했다고 밝혔다. 각각 전년 동기 대비 5.2%, 39.6% 감소한 수치다.

웹젠은 “국내 게임시장이 급격히 위축되면서 국내 실적 부진이 전체 매출 감소의 주요 요인이 됐지만 해외 매출은 견고히 유지하면서 캐시카우 역할을 이어가고 있다”고 평가했다. 이번 분기 웹젠의 해외 매출 비중은 51%로 국내 매출을 역전했다.당기순이익은 88억원으로 596.2% 늘었다. 게임사 측은 “일시적 하락세를 보인 작년 1분기 대비 기저효과로 크게 증가했다”고 설명했다.웹젠은 다중접속역할수행게임(MMORPG) 위주의 게임 라인업을 탈피한 장르 다변화를 꾀하고 있다. 대표적인 게 수집형 RPG ‘테르비스’다. 일본 현지의 서브컬처행사 코믹마켓을 비롯한 국내외 게임쇼에 꾸준히 출품하고 있다. 인기 웹툰 IP ‘디펜스게임의 폭군이 되었다’를 원작으로 하는 ‘프로젝트D1’도 준비 중이다.웹젠의 개발 전문 자회사들에서는 언리얼엔진5로 개발 중인 ‘뮤(MU)’IP 기반 신작을 포함한 다수의 신작을 개발 중이다.웹젠 김태영 대표는 “AI 도입 등 급변하는 환경, 대내외 리스크 관리, 경기침체 등에 대응해야 하는 쉽지 않은 여건이지만 견실한 재무를 바탕으로 시장점유율 회복, 주주 가치제고 등을 위해 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지