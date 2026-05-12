해양대 간 전재수 “해수부 이전 시작일 뿐…청년 미래 펼치는 부산 만들겠다”
전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 12일 국립한국해양대학교를 찾아 학생들과 ‘해양수도 부산’의 미래 비전에 대해 이야기를 나눴다.
전 후보는 이날 한국해양대 총장과 차담을 갖고 대학 현안을 청취한 데 이어 올해 신입생을 대상으로 특별강연을 했다.
전 후보는 강연에서 “해양수도 부산과 청년이 만나면 무한대가 된다”고 밝혔다. 그는 “해양수도 부산은 조선·해운 같은 전통산업뿐 아니라 인공지능(AI), 콘텐츠, 데이터, 금융 등 어떤 미래 산업도 담아낼 수 있는 도시”라며 “청년의 꿈과 도전이 더해질 때 부산의 미래는 무한히 확장될 것”이라고 말했다.
이어 학생들과 즉석 대화를 통해 부산을 선택한 이유와 기대를 청취했다. 전 후보는 최근 부산 지역 대학에 수도권 학생 유입이 늘고 있다는 점을 언급하며 “부산이 청년들에게 새로운 기회의 도시로 비치기 시작했다는 점은 매우 의미 있는 변화”라고 평가했다. 타지에서 부산 진학을 선택한 학생들에게 감사의 뜻도 전했다.
전 후보는 “타지에서 부산으로, 그것도 한국해양대를 선택했다는 것은 가장 소중한 청춘을 부산이라는 도시에 거는 일”이라며 “여러분이 졸업할 때 ‘부산을 선택하길 잘했다’고 말할 수 있도록 반드시 해양수도 부산을 완성하겠다”고 강조했다.
그러면서 “해양수산부 부산 이전은 해양수도 부산의 첫 페이지일 뿐”이라며 “‘해양수도 부산’이라는 큰 비전 위에 청년 여러분이 무한한 미래를 펼쳐달라”고 당부했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
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