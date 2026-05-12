“얼굴 왜 저래”…수척한 푸틴에 온라인 술렁
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 얼굴이 붓고 눈에 띄게 수척해진 모습으로 공식 석상에 나타나 건강 이상설이 또다시 불거지고 있다.
10일(현지 시간) 뉴욕포스트에 따르면 푸틴 대통령은 지난 9일 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 열병식에 참석했다. 전승절은 제2차 세계대전 당시 소련의 나치 독일 승리를 기념하는 러시아 최대 국가 행사 중 하나다.
하지만 이날 행사 이후 온라인에서는 푸틴 대통령의 달라진 외모를 두고 각종 반응이 쏟아졌다. 특히 얼굴이 부은 듯한 모습과 피곤해 보이는 표정이 포착되면서 건강 이상설에 다시 불이 붙었다.
친우크라이나 성향의 한 X(옛 트위터) 계정은 “푸틴 얼굴에 무슨 일이 생긴 거냐”며 “퍼레이드도 겨우 45분 만에 끝났고, 그는 삼엄한 경호 속에 곧바로 붉은광장을 빠져나갔다”고 주장했다.
또 다른 이용자는 푸틴 대통령이 행사 중 고통스러운 표정을 짓는 사진을 올리며 “푸틴의 마지막 퍼레이드일지도 모른다”고 적었다.
일부 누리꾼들은 “나이를 감안해도 건강한 사람의 얼굴 같지 않다” “보톡스 시술이 필요해 보인다” 등의 반응을 보이며 외모 변화를 조롱하기도 했다.
올해 전승절 열병식 규모가 예년보다 축소된 점도 주목받았다. 장갑차와 탄도미사일 등 일부 중무기 전시가 줄어들었고, 푸틴 대통령 주변 경호 역시 대폭 강화된 모습이었다.
당시 모스크바는 우크라이나의 장거리 드론 및 미사일 공격 가능성에 대비해 인터넷 일부를 차단하는 등 최고 수준의 보안 체제에 들어간 상태였다.
한 친우크라이나 계정은 “푸틴은 매년 무명용사의 묘까지 걸어가 헌화했지만 올해는 처음으로 방탄 버스를 이용했다”고 주장했다.
친크렘린 성향 인사들조차 올해 행사가 이전보다 축소됐다는 점은 인정했다. 러시아 정치평론가 세르게이 마르코프는 텔레그램을 통해 “소박한 퍼레이드였다”며 “여전히 해결해야 할 과제가 많다”고 평가했다.
푸틴 대통령은 이날 연설에서 우크라이나 전쟁을 직접 언급하지는 않았지만 “특별 군사작전을 수행 중인 병사들이 북대서양조약기구(NATO) 전체의 지원을 받는 세력과 싸우고 있다”며 지지를 호소했다.
한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 행사 전날 러시아와 우크라이나가 3일간 휴전에 합의하고 약 1000명의 포로를 교환하기로 했다고 밝혔다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 “우리가 공격하지 않기로 했기 때문에 러시아가 퍼레이드를 열 수 있었다”고 말하기도 했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사