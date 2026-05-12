위메이드, 1분기 반전 흑자… 3회 연속 흑자 행진
위메이드가 예상 밖 흑자를 기록하며 견조한 흐름을 보였다.
12일 위메이드는 지난 1분기 연결기준 영업이익 85억원을 기록했다고 밝혔다. 에프앤가이드 컨센서스인 영업손실 280억원을 완전히 뒤집는 결다. 전년 동기 대비로는 흑자 전환했다.
매출도 전망치(1280억원)을 훌쩍 뛰어넘어 1533억원을 기록했다. 지난해 같은 기간과 비교해 8% 상승했다.
또한 작년 3분기, 4분기에 이어 이번 분기까지 3회 연속 흑자를 기록하는 데 성공했다.
매출 구성을 보면 게임 부문 약 1152억원, 라이선스 부문 약 305억원, 블록체인 부문 약 75억원을 기록했다.
게임 부문 매출은 전분기 대비 감소했으나, 중국 킹넷(Shanghai Kaiying Network Technology)과의 ‘미르의 전설2’ 지식재산권(IP) 로열티 분쟁 종결에 따른 라이선스 매출이 반영돼 실적을 뒷받침했다.
블록체인 부문 사업도 진행형이다. 지난해 10월 글로벌 시장에 출시한 ‘레전드 오브 이미르’ 내 위믹스(WEMIX) 기반 경제 시스템이 활성화되면서 전분기 대비 매출이 17% 증가했다. 전년 동기 대비로는 867% 늘었다.
위메이드는 “MMORPG, 캐주얼, 서브컬처 등 다양한 장르 신작 총 20여 종을 준비 중”이라면서 “올 하반기 출시가 예정된 ‘나이트 크로우’ IP 활용 신작을 시작으로, 첫 글로벌 콘솔 대작 ‘프로젝트 탈(TAL)’ 등 대형 게임을 매년 순차적으로 선보일 계획”이라고 설명했다. ‘미르4’ ‘나이트 크로우’는 중국 진출을 준비하고 있다.
또한 위믹스를 기축 통화로 게임 이용자 간 경제 활동을 활성화하고 이러한 활동이 플랫폼 수익성 증대로 연결되는 유기적 구조를 강화한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사