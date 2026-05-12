교직원 사진 22만개 빼내 딥페이크까지…보안업체 직원 재판행
교직원 계정 506차례 침입
불법 촬영·성착취물 소지 혐의
검찰, 9개 혐의 구속기소
부산지역 한 전산장비 관리업체 직원이 학교 교직원 수백명의 클라우드 계정에 침입해 사진과 영상 파일 22만여개를 빼돌리고, 이를 이용해 딥페이크 영상까지 제작한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
부산지검 여성아동범죄조사부(부장검사 이은윤)는 정보통신망법 위반과 성폭력처벌법 위반 등 9개 혐의로 전산 유지보수업체 직원 A(35)씨를 지난 11일 구속기소했다고 12일 밝혔다.
A씨는 2021년 7월부터 지난해 9월까지 부산지역 19개 학교 교직원 194명의 구글 포토와 네이버 마이박스 등 클라우드 계정에 총 506차례 무단 접속해 사진·영상 파일 약 22만개를 내려받은 혐의를 받고 있다.
A씨는 학교 전산장비 유지보수 업무를 하며 학교를 드나드는 과정에서 PC 점검을 의뢰한 교직원이 자리를 비운 틈을 노려 범행한 것으로 조사됐다. 로그인 상태로 남아 있던 클라우드 계정에 접속한 뒤 USB 등에 파일을 저장하는 방식으로 자료를 빼돌린 것으로 파악됐다.
검찰은 A씨가 피해자 얼굴을 이용해 딥페이크 사진과 영상 20건을 제작한 혐의도 적용했다. 또 교직원을 상대로 치마 속 등을 촬영하는 불법 촬영을 45차례 저지르고 아동·청소년 성착취물 등 불법 촬영물 533개를 소지한 혐의도 받고 있다.
A씨에게 적용된 혐의는 정보통신망 침해와 허위영상물 편집·반포, 불법 촬영, 아동·청소년 성착취물 소지 등 모두 9개다.
앞서 경찰은 A씨의 주거지와 사무실에서 휴대전화와 USB, 외장하드, PC 등을 압수해 디지털포렌식을 진행했다. 검찰은 경찰에 두 차례 보완수사를 요구하며 방대한 디지털 증거 자료를 분석해 공소사실을 특정했다고 설명했다.
검찰 관계자는 “피고인에게 죄에 상응하는 처벌이 이뤄질 수 있도록 공소 유지에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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