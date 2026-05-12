‘붉은사막’ 날아오른 펄어비스, 1분기 영업익 2121억 ‘어닝 서프라이즈’
펄어비스가 전망치를 훌쩍 뛰어넘는 돈을 벌었다. 신작 ‘붉은사막’ 효과다.
12일 펄어비스는 1분기 연결기준 영업이익 2121억원을 기록했다고 밝혔다. 에프엔가이드 전망치인 1435억원보다 47.8% 상회한 어닝 서프라이즈다.
매출은 3285억원으로 예상(3119억원)보다 높았다. 당기순이익 또한 전망치 1104억원보다 53.9% 높은 1700억원으로 집계됐다.
신작 붉은사막의 글로벌 흥행으로 분기 기준 역대 최고 매출을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 419.8%, 전분기 대비 382.4% 증가했다. 영업이익은 전년동기 대비 2584.8%, 전분기 대비 3만200% 늘었다. 당기순이익은 전년동기 대비 2107.8% 증가하고, 전분기 대비 흑자 전환했다.
1분기 해외 매출 비중은 94%를 기록했다. 이 중 북미 유럽 비중은 81%로 붉은사막이 글로벌 흥행을 견인했다. IP별 매출은 검은사막 616억원, 붉은사막 2665억원이다.
붉은사막 플랫폼별 매출 비중은 콘솔과 PC가 각각 50%로 집계됐다.
붉은사막은 출시 후 난이도 조정과 조작 개선, 콘텐츠 및 UI 개선 등 편의성 업데이트 패치를 발 빠르게 진행하며 세계 시장에서 경쟁력을 입증했다. 출시 초 중립적이었던 평가는 한달여가 지난 뒤 매우 긍정적으로 전환됐다.
장수 게임 ‘검은사막’은 지속적인 콘텐츠 업데이트와 오프라인 행사로 골수 팬을 유지했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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