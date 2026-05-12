시사 전체기사

‘붉은사막’ 날아오른 펄어비스, 1분기 영업익 2121억 ‘어닝 서프라이즈’

입력:2026-05-12 16:39
공유하기
글자 크기 조정

펄어비스가 전망치를 훌쩍 뛰어넘는 돈을 벌었다. 신작 ‘붉은사막’ 효과다.

12일 펄어비스는 1분기 연결기준 영업이익 2121억원을 기록했다고 밝혔다. 에프엔가이드 전망치인 1435억원보다 47.8% 상회한 어닝 서프라이즈다.

매출은 3285억원으로 예상(3119억원)보다 높았다. 당기순이익 또한 전망치 1104억원보다 53.9% 높은 1700억원으로 집계됐다.


신작 붉은사막의 글로벌 흥행으로 분기 기준 역대 최고 매출을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 419.8%, 전분기 대비 382.4% 증가했다. 영업이익은 전년동기 대비 2584.8%, 전분기 대비 3만200% 늘었다. 당기순이익은 전년동기 대비 2107.8% 증가하고, 전분기 대비 흑자 전환했다.

1분기 해외 매출 비중은 94%를 기록했다. 이 중 북미 유럽 비중은 81%로 붉은사막이 글로벌 흥행을 견인했다. IP별 매출은 검은사막 616억원, 붉은사막 2665억원이다.

붉은사막 플랫폼별 매출 비중은 콘솔과 PC가 각각 50%로 집계됐다.


붉은사막은 출시 후 난이도 조정과 조작 개선, 콘텐츠 및 UI 개선 등 편의성 업데이트 패치를 발 빠르게 진행하며 세계 시장에서 경쟁력을 입증했다. 출시 초 중립적이었던 평가는 한달여가 지난 뒤 매우 긍정적으로 전환됐다.

장수 게임 ‘검은사막’은 지속적인 콘텐츠 업데이트와 오프라인 행사로 골수 팬을 유지했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
교직원 사진 22만개 빼내 딥페이크까지…보안업체 직원 재판행
[단독] ‘서울자가 김부장’ 장면처럼 골프장서 오간 ‘전분당 담합’ 밀약
“악성 민원에 안면마비”…법원, 학부모에 3000만원 배상 판결
씨티, 삼전 46만원·하이닉스 310만원으로 목표가 상향
김용범 “AI 초과 이익, 국민배당금 원칙 논의해야”
‘일본인 모녀 참변’ 음주운전 30대 1심서 징역 5년
울산청, ‘가짜 효도’로 아파트 따낸 5명 검찰 송치
‘트럼프 황금폰’ 약관에 “출시 보장 없음”… 사기 논란도
국민일보 신문구독