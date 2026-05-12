경찰 “광주 고교생 흉기 피습 사건 ‘2차 가해’ 엄정 대응”
온라인 커뮤니티 등 집중 모니터링
경찰이 광주 고교생 흉기 피습 사건의 온라인상 2차 가해 행위에 엄정 대응한다.
광주경찰은 지난 5일 한밤중 일면식 없는 여고생을 살해하고, 도움을 주러온 남고생에게 중상을 입힌 혐의(살인·살인미수)로 구속된 장모(24)씨 사건에 대한 온라인상 2차 가해 행위를 무관용 대응하겠다고 12일 밝혔다.
경찰은 여고생의 비명을 듣고 도움을 주기 위해 나섰다가 크게 다친 남학생을 비난·비하하는 2차 가해성 댓글과 게시글이 온라인상에 무분별하게 게시됐다며 이같이 밝혔다.
광주경찰은 사이버범죄수사대를 중심으로 주요 온라인 커뮤니티와 SNS 등에 대한 집중 모니터링을 통해 사실관계가 확인되지 않는 추측성 게시글과 조롱·비난성 댓글, 인격모독 표현 등 2차 가해 행위 행위자를 끝까지 추적해 검거한다는 방침이다.
광주경찰 관계자는 “온라인상에서의 악의적인 2차 가해 게시글은 명예훼손·모욕, 정보통신망법위반, 전기통신기본법위반 등으로 처벌 받을 수 있다”며 “2차 가해 발생 우려가 있는 게시글에 대해 선제적이고 신속한 피해예방 및 단속을 통해 강력하게 대응해 나갈 것”이라고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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