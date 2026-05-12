[단독] ‘서울자가 김부장’ 장면처럼 골프장서 오간 ‘전분당 담합’ 밀약
매년 2~3회 골프·식사 모임 가져
“모임 통해 담합 공감대 형성”
전분당 가격을 담합한 혐의로 재판에 넘겨진 식품업체 임원진들이 주기적으로 골프 모임을 가지며 담합을 모의했던 것으로 드러났다. 특히 한국전분당협회장이 수년간 협회 소속 업체 임원진들을 상대로 식사 모임과 골프 모임을 주기적으로 주선한 정황도 공소장에 담겼다.
국민일보가 12일 국회를 통해 확보한 공소장에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 지난달 23일 대상·사조CPK·CJ제일제당 법인과 대표이사 등 임직원 20명, 한국전분당협회장 A씨 등 총 21명과 법인 3곳을 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 혐의로 기소했다. 해당 업체들은 2017년 7월부터 지난해 10월까지 전분당과 그 부산물 등에 대해 총 10조1520억 규모의 가격을 담합한 혐의를 받는다.
검찰 조사 결과 전분당 업체 대표들은 2020년~2024년 골프와 식사 모임을 가지며 담합을 모의했다. 특히 한국전분당협회장이었던 A씨는 2020년 가을쯤 한 골프장에서 모임을 주선했던 것을 시작으로 전분당 업체 대표급을 상대로 매년 2~3번 모임을 주선했다. 이들은 2022년 2월 서울 서초구 소재의 한 식당, 그해 5월 강원 고성군 소재 골프장 등에서 모임을 가졌던 것으로 조사됐다.
전분당 업체 임원진들은 당시 모임을 통해 가격을 공동으로 결정하는 방식으로 수익을 극대화하는 등 범행을 모의했고, 각 업체의 영업직 임직원들을 활용해 실제로 가격을 조정한 것으로 나타났다.
앞서 검찰은 지난달 23일 수사결과를 발표하며 “전분당 및 부산물 가격 담합으로 식료품 물가 상승의 피해가 고스란히 소비자인 국민에게 전가된 사실을 확인했다”고 밝혔다. 검찰은 담합이 이뤄진 8년간 전분 가격은 최대 73.4% 상승했고, 과당류 가격 역시 최대 63.8%까지 인상됐다고 했다.
서울중앙지검 공정거래조사부는 최근 밀가루, 설탕, 전분당 등 국민의 실생활과 직결된 담합 혐의를 규명한 데 이어 거대 숙박 플랫폼의 갑질 사건과 유가 담합 혐의를 받는 국내 4대 정유사 등에 대한 수사를 이어가고 있다.
이서현 박재현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr
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