김포 계양천·금빛수로 개선…김주영, 특교세 15억 확보
더불어민주당 김주영 국회의원이 김포 시민 안전과 생활환경 개선을 위한 행정안전부 특별교부세 15억원을 확보했다.
김주영(경기 김포시갑, 국회 기후에너지환경노동위원회 간사) 의원은 2026년 상반기 행정안전부 특별교부세 15억원을 확보했다고 12일 밝혔다.
이번 특별교부세는 시민 생활 편의 향상과 집중호우 등 재난 대응 강화를 위한 사업에 투입된다.
사업별로는 ▲계양천 산책로 경관조명 설치공사 4억원 ▲금빛수로 산책로 조도개선 공사 6억원 ▲향산2 배수펌프장 노후 배수펌프 교체사업 5억원 등 총 3개 사업이다.
계양천 산책로 경관조명 설치공사와 금빛수로 산책로 조도개선 공사는 시민들의 야간 보행 안전과 친수공간 이용 편의를 높이기 위한 생활밀착형 사업이다.
계양천 산책로는 김포의 대표적인 수변 공간이지만 일부 구간의 조명이 부족해 야간 이용 불편이 지속적으로 제기돼 왔다. 금빛수로 역시 낮은 조도로 인해 보행 안전 우려가 꾸준히 나왔다.
이번 국비 확보로 산책로 조명시설과 경관조명이 정비·확충되면 시민들의 야간 보행 안전성이 향상되고, 도심 휴식공간의 경관 개선 효과도 기대된다.
향산2 배수펌프장 노후 배수펌프 교체사업은 집중호우 시 침수 피해 예방을 위한 재난 대응 사업이다.
김포시 고촌읍 금파로 369에 위치한 향산2 배수펌프장은 태풍과 집중호우 발생 시 급증하는 우수를 강제로 배수하는 시설로, 고촌 일대 침수 대응의 핵심 역할을 맡고 있다.
그동안 일부 배수펌프의 노후화로 안정적인 배수 기능 확보 필요성이 제기돼 왔으며, 이번 특별교부세 확보를 통해 노후 설비 교체가 추진되면 집중호우 대응 역량과 침수 피해 예방 효과가 한층 강화될 전망이다.
김 의원은 “이번 특별교부세 확보로 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활환경 개선과 재난 예방 사업을 차질 없이 추진할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 시민 안전과 삶의 질 향상을 위한 국비 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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