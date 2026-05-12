이강철표 투수 왕국, 방망이마저 뜨겁다… 질주하는 KT
이강철 감독 부임 이래 투수 왕국으로 이미지를 굳혀 왔던 KT 위즈가 올 시즌 강력한 타선까지 구축하며 완벽에 가까운 투타 균형을 보여주고 있다. KT는 부상으로 이탈했던 핵심 타자들의 복귀를 발판 삼아 선두 사수에 나설 전망이다.
KT는 지난 11일까지 23승 1무 12패를 거둬 2026 KBO리그 순위표 최상단에 이름을 올리고 있다. 지난달 25일 우승 후보 LG 트윈스에 1위 자리를 잠시 내줬다가 하루 뒤 곧바로 탈환한 이후로 계속 선두를 유지 중이다.
KT는 올 시즌 팀 타율 1위(0.279), 팀 평균자책점 2위(3.97)의 공수 밸런스를 자랑하고 있다. 특히 타선의 반등이 도드라진다. 지난해 KT는 팀 타율 9위(0.253)에 그쳤다.
주축 타자 허경민과 안현민이 햄스트링 부상으로 동시 이탈하는 악재도 이겨냈다. KT는 두 선수가 자리를 비운 지난달 16일부터 12일 경기 전까지 21경기 동안 14승 1무 6패의 호성적을 냈다.
베테랑 내야수 김상수의 방망이가 심상찮다. 지난해 타율 0.254를 기록했던 김상수는 올해 0.310으로 팀 내 타격 1위에 올라 있다. 그가 프로 데뷔 후 2020년 한 차례만 3할 타율(0.304)을 넘겼던 점을 감안하면 대단한 활약이다.
한국야구위원회(KBO)에 따르면 김상수의 지난주 타율은 0.600(20타수 12안타)로 리그에서 가장 높았다. 지난 9일과 10일 키움 히어로즈전에서는 이틀간 7연타석 안타로 절정의 타격감을 보여줬다.
새 얼굴들의 활약도 돋보인다. 올 시즌 KT에 합류한 이적생 최원준과 김현수는 각각 타율 0.299, 0.298를 기록하며 김상수와 함께 팀 타선의 상승세를 견인 중이다. 외국인 타자 샘 힐리어드는 9개의 홈런을 쏘아 올리며 신형 거포 안현민의 공백을 메우고 있다.
KT 타선은 이달 허경민과 안현민이 1군에 복귀하면 더욱 강해질 것으로 예상된다. 허경민은 부상 전 7경기에서 타율 0.522의 맹타를 휘둘렀다. 안현민은 14경기에 나와 타율 0.365에 3홈런을 기록했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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