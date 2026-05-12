연천군 농어촌기본소득 효과 톡톡…면 지역 매출 436%↑
경기 연천군 농어촌기본소득 시범사업이 시행 3개월 만에 지역 소비와 상권 활성화, 인구 증가로 이어지며 가시적인 효과를 내고 있다.
연천군은 올해 4월까지 지급된 농어촌기본소득 164억원 가운데 약 136억원이 사용돼 지급액의 83%가 실제 소비로 이어졌다고 12일 밝혔다.
특히 지역화폐 사용이 늘면서 사업 시행 전 한 달인 지난 1월 27일부터 2월 26일까지와 비교해 4월 매출액은 전체 333% 증가했고, 면 지역은 436% 급증한 것으로 나타났다.
지역 상권 변화도 뚜렷하게 나타나고 있다. 군은 지난해 농어촌기본소득 공모사업 선정 이후 연천사랑상품권 가맹점이 273곳 늘었고, 신규 창업 가맹점도 74곳이 새롭게 문을 열었다고 설명했다. 신규 창업은 읍 지역 53곳, 면 지역 21곳으로 집계됐다.
군은 특히 미용실과 PT샵 등 생활밀착형 업종을 중심으로 면 지역 신규 창업이 이어지고 있다고 밝혔다. 가맹점 확대와 함께 면 지역 경제 활성화라는 사업 취지에도 점차 가까워지고 있다는 설명이다.
현장에서도 체감 효과를 호소하는 목소리가 이어지고 있다. 한 면 지역 소상공인은 “농어촌기본소득 지급 이후 주민들이 평소 아껴두던 물품까지 구매하는 경우가 늘었다”며 “매출 증가뿐 아니라 영업을 중단했던 가게들이 다시 문을 여는 사례도 생기고 있다”고 말했다.
주민들의 생활 안정에도 도움이 되고 있다는 평가다. 한 주민은 “매달 지급되는 금액이 생활비 부담을 덜어주는 데 도움이 된다”며 “다만 읍내 소비에 익숙한 어르신들이 면 지역 사용처를 잘 모르는 경우가 많아 안내와 홍보가 더 확대되면 좋겠다”고 말했다.
인구 증가세도 나타났다. 연천군 자체 집계에 따르면 지난해 공모 선정 당시 4만997명이던 인구는 전입 증가 등의 영향으로 올해 4월 기준 4만2739명으로 늘어 1742명이 순증한 것으로 집계됐다.
연천군 관계자는 “일부 사용처 제한과 사용 방식의 복잡성 등 주민 불편 의견도 있는 만큼 중앙부처에 지속적으로 제도 개선을 건의하고 있다”며 “농림축산식품부와 협력해 주민들이 보다 편리하게 농어촌기본소득을 사용할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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