다급해진 트럼프 “연방 휘발유세 없애자”…1932년 이후 처음
미국·이란 종전 협상 공전 속 유가 급등…공화당 내부서도 찬반 엇갈려
도널드 트럼프 미국 대통령이 연방 휘발유세 유예 방안을 지지한다는 입장을 밝혔다. 미국의 종전 양해각서(MOU) 제안에 대한 이란 측 답변을 트럼프 대통령이 사실상 거부하고 원색적으로 비난한 직후 나온 발언이어서 주목된다.
트럼프 대통령은 11일(현지시간) CBS방송 인터뷰에서 연방 휘발유세 중단에 대해 “아주 좋은 아이디어라고 생각한다”며 “일정 기간 없앴다가 유가가 하락하면 다시 되돌릴 것”이라고 말했다. 월스트리트저널(WSJ)도 이날 트럼프 대통령이 백악관 집무실 행사에서 휘발유세 유예 기간에 대해 “적절한 시점까지”라고 답했다면서 “휘발유세의 비중은 작지만 그래도 돈 아니냐”고 반문했다고 전했다.
이는 미국과 이란 간 종전 협상이 공전 상태를 이어가며 유가 상승세가 지속되자, 중간선거를 앞두고 민심 달래기에 나선 것으로 풀이된다. 실제 파이낸셜타임스는 전날 유권자 3167명을 대상으로 실시한 여론조사(95% 신뢰수준·표본오차 ±2.1%포인트)에서 응답자의 58%가 트럼프 행정부의 인플레이션 대응과 경제 정책을 부정적으로 평가했다. 긍정 평가는 29%에 그쳤다.
지난 3월 민주당 소속 마크 켈리·리처드 블루먼솔 상원의원이 오는 10월 1일까지 연방 휘발유세 부과를 한시 중단하는 방안을 담은 법안을 발의하면서 본격화 됐다. 공화당 내부에서도 에너지 가격 급등이 오는 11월 중간선거에 악영향을 미칠 수 있다고 우려하며 대체로 환영하는 분위기다.
공화당 소속 안나 폴리나 루나 하원의원은 엑스(옛 트위터)에 “연방 유류세 면제 법안을 하원에 제출할 예정”이라며 “트럼프 대통령과 직접 협력해 미국 국민을 위한 성과를 만들겠다”고 밝혔다.
반면 신중론과 반대 의견도 나온다. 존 툰 미국 공화당 상원 원내대표 “고속도로 신탁기금에 큰 구멍을 낼 수 있다”고 우려했다. 연간 약 230억달러 규모의 휘발유세는 연방 고속도로·대중교통 프로그램 재원으로 쓰이는 만큼, 유예 시 재정 공백이 불가피하다는 의미다. 랜드 폴 공화당 상원의원도 “세금 부과를 중단할 게 아니라 전쟁을 중단해야 한다”며 반대 입장을 밝혔다.
실효성에 대한 의문도 제기됐다. AP통신은 미국자동차협회(AAA) 자료를 인용해 전국 평균 휘발유 가격이 갤런당 4.52달러로 이란 전쟁 이전보다 약 50% 상승했다면서도 연방 휘발유세는 갤런당 18.4센트, 경유세는 24.4센트에 그친다고 지적했다. 뉴욕타임스(NYT)도 “평균 휘발유 가격이 갤런당 4.50달러를 넘은 상황에서 연방 휘발유세 유예는 소비자들에게 큰 도움이 되지는 않을 것”이라고 지적했다.
한편 WSJ는 “미국 일부 주(州) 정부가 과거 한시적으로 주 휘발유세 부과를 중단한 사례는 있었지만, 연방 휘발유세는 1932년 도입 이후 한 번도 중단된 적이 없었다”고 짚었다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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