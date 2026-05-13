딸기농장 체험에 삼겹살 파티까지…엄지척한 캄보디아 아이들의 5일

로고스비전국제학교 캄보디아 학생·학부모 한국 초청

예배·가정교제·문화체험 함께하며 ‘복음의 환대’

후원회와 교회가 항공·숙식·프로그램 운영 지원

캄보디아 로고스비전국제학교 학생들과 학부모, 교사들이 성정숙 선교사(뒷줄 왼쪽 세 번째), 교회 성도들과 함께 경기도 광주의 한 딸기농장에서 기념촬영을 하고 있다. 분당희망찬교회 제공

“주님 감사해요. 내가 여기까지 온 것도 은혜입니다.”



지난 10일 주일예배 봉헌 시간의, 경기도 성남시 분당희망찬교회(이석환 목사) 예배당. 형형색색의 캄보디아 전통의상을 입은 아이들이 한 손은 하늘을, 한 손은 가슴에 얹고 손경민의 '감사'를 찬양했다. 서툴지만 진심 어린 한국어 특송이 이어지자 예배당 곳곳에서 박수가 터져 나왔다. 성도들은 엄지를 치켜세우며 아이들을 꼭 안아줬다. 예배 후에는 교회 식당에서 함께 점심을 나눴고 저녁에는 성도 가정과 함께하는 삼겹살 파티가 있었다. 낯선 나라에서 만난 한국교회 공동체는 캄보디아 학생들과 학부모들에게 ‘가족 같은 환대’로 기억됐다.



분당희망찬교회(이석환 목사)와 로고스비전국제학교(LVIS) 한국후원회는 지난 9일부터 13일까지 캄보디아 로고스비전국제학교 학생과 학부모, 교사들을 한국으로 초청해 예배와 문화체험 탐방 프로그램을 진행했다. 지난해에 이어 두 번째다.

지난 10일 경기도 성남시 분당희망찬교회 식당에서 캄보디아 로고스비전국제학교 학생들과 학부모, 교사가 교회 성도들과 함께 교제하며 삼겹살 파티에 참여하고 있다. 분당희망찬교회 제공

이번 초청에는 초등학생 4명과 학부모 3명, 교사 1명이 함께했다. 학생들은 교회 유초등부와 성인예배에서 특송을 했고 성도 가정들과 식사를 나누며 교제했다. 또 딸기농장 체험과 청계천·명동 탐방, 어린이대공원 방문 등 다양한 일정도 함께했다. 교회 청년들과 함께한 과학 수업도 특별한 추억이 됐다. 학생들은 ‘마법 풍차’와 태양빛 인공위성 만들기 키트를 선물로 받았고, 청년들은 옆에서 조립을 도우며 원리를 설명해줬다.



무엇보다 아이들과 학부모들의 마음에 오래 남은 건 ‘함께 어울리는 공동체의 모습’이었다. 리스 래아싸(13)양은 “특송이 끝난 뒤 성도들이 엄지 척을 해주며 잘했다고 말해줘 긴장했던 마음이 큰 위로를 받았다”며 “진심으로 찬양하는 한국교회 성도들을 보며 하나님과 깊이 소통하는 느낌을 받았다”고 말했다. 이어 “성도들의 선물과 환대에 감사했다”며 “한국에 와서 앞으로 더 열심히 공부하고 싶다는 꿈이 생겼다”고 전했다.

지난 9일 교회 성도들이 인천국제공항에서 한국에 온 로고스비전국제학교 학생들과 학부모, 교사에게 꽃다발을 건네며 환영하고 있다. 분당희망찬교회 제공

학부모 뮤트 시나트(41)씨는 “돈으로만 후원하고 끝나는 만남이 아니라 성도들이 직접 시간을 내 함께 식사하고 차로 데려다주며 가족처럼 섬겨줬다”며 “이런 사랑은 처음 받아봤다”고 말했다. 이어 “삼겹살 파티와 과일을 준비해주고, 직장에서 일찍 퇴근해 공항까지 마중 나온 모습에 큰 감동을 받았다”며 “캄보디아에 돌아가면 나도 다른 사람을 더 따뜻하게 섬기고 싶다는 마음이 생겼다”고 했다.



방문 기간 중학생과 학부모들은 양화진 선교사묘원과 기독역사박물관 히스토리캠퍼스도 찾으며 한국 초기 선교사들의 헌신과 복음의 역사를 접했다. 콜 엘리야(13)군은 “미국과 영국에서 의사로 편하게 살 수 있었던 분들이 가난한 나라 조선에 와 학교와 병원, 교회를 세우고 목숨까지 바쳤다는 이야기에 충격을 받았다”며 “그런 기독교적 토대 위에 한국이 선진국이 됐다는 사실을 이번에 처음 알게 됐다”고 말했다.

지난 10일 경기도 성남시 분당희망찬교회 예배당에서 캄보디아 로고스비전국제학교 학생들과 학부모, 교사가 전통의상을 입고 특송을 하고 있다. 분당희망찬교회 제공

인솔과 통역을 도운 성정숙(53) 선교사는 “캄보디아에서 한국은 젊은 세대가 가장 동경하는 나라”라며 “아이들이 단순히 한국 문화를 경험한 것을 넘어 한국교회 공동체 안에서 사랑받고 환영받는 경험을 한 것이 가장 큰 의미”라고 말했다.





12일 서울 마포구 양화진외국인선교사묘원 박물관에서 캄보디아 로고스비전국제학교 학생들과 학부모, 교사들이 교회 성도들과 함께 전시를 관람하고 있다. 분당희망찬교회 제공

로고스비전국제학교는 분당희망찬교회가 파송한 김정룡·성정숙 선교사가 2009년 캄보디아 프놈펜에서 시작한 학교 사역에서 출발했다. 교회 성도들의 후원으로 2018년 학교 건물을 세우며 초등과정을 본격 운영했고 현재는 학생 47명과 교직원 11명이 함께하는 공동체로 성장했다. 학교는 크메르어·영어·한국어 기반 교육을 진행하며 빈민 가정과 공장 노동자 자녀, 고아, 목회자 자녀 등을 돌보고 있다. 로고스비전국제학교 한국후원회는 2019년 교회 성도들을 중심으로 발족했으며, 초대 이사장 고(故) 안영실 목사의 뒤를 이어 현재 이석환 목사가 이사장을 맡고 있다.



한국 초청 프로그램은 학교의 선교적 역량 강화를 위해 지난해 처음 시작됐으며 올해로 2회를 맞았다. 항공비와 숙소, 식사, 체류비 등은 후원회와 교회가 함께 감당하고 있다. 후원회가 프로그램 운영과 재정을 맡고 교회는 인적 자원과 목적헌금으로 협력하는 방식이다.

김정룡·성정숙 선교사(왼쪽 첫 번째,두 번째)가 캄보디아 프놈펜 로고스비전국제학교에서 학생들과 학부모, 교사들과 함께 한국 출국 전 기념촬영을 하고 있다. 분당희망찬교회 제공

이 목사는 “생활이 어려운 학생들과 학부모들에게 하나님의 사랑이 전해지길 바라는 마음으로 시작했다”며 “지난해 방문했던 학부모들이 ‘왜 이렇게까지 사랑해주는지 모르겠다’며 눈물을 흘리던 모습이 기억난다”고 말했다. 이어 “학교를 통해 전인적 교육을 받은 캄보디아 아이들이 나라의 기둥 같은 일꾼으로 성장하고, 그리스도의 복음이 캄보디아 전역에 전해지기를 꿈꾼다”고 강조했다.



김수연 기자 pro1111@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “주님 감사해요. 내가 여기까지 온 것도 은혜입니다.”지난 10일 주일예배 봉헌 시간의, 경기도 성남시 분당희망찬교회(이석환 목사) 예배당. 형형색색의 캄보디아 전통의상을 입은 아이들이 한 손은 하늘을, 한 손은 가슴에 얹고 손경민의 '감사'를 찬양했다. 서툴지만 진심 어린 한국어 특송이 이어지자 예배당 곳곳에서 박수가 터져 나왔다. 성도들은 엄지를 치켜세우며 아이들을 꼭 안아줬다. 예배 후에는 교회 식당에서 함께 점심을 나눴고 저녁에는 성도 가정과 함께하는 삼겹살 파티가 있었다. 낯선 나라에서 만난 한국교회 공동체는 캄보디아 학생들과 학부모들에게 ‘가족 같은 환대’로 기억됐다.분당희망찬교회(이석환 목사)와 로고스비전국제학교(LVIS) 한국후원회는 지난 9일부터 13일까지 캄보디아 로고스비전국제학교 학생과 학부모, 교사들을 한국으로 초청해 예배와 문화체험 탐방 프로그램을 진행했다. 지난해에 이어 두 번째다.이번 초청에는 초등학생 4명과 학부모 3명, 교사 1명이 함께했다. 학생들은 교회 유초등부와 성인예배에서 특송을 했고 성도 가정들과 식사를 나누며 교제했다. 또 딸기농장 체험과 청계천·명동 탐방, 어린이대공원 방문 등 다양한 일정도 함께했다. 교회 청년들과 함께한 과학 수업도 특별한 추억이 됐다. 학생들은 ‘마법 풍차’와 태양빛 인공위성 만들기 키트를 선물로 받았고, 청년들은 옆에서 조립을 도우며 원리를 설명해줬다.무엇보다 아이들과 학부모들의 마음에 오래 남은 건 ‘함께 어울리는 공동체의 모습’이었다. 리스 래아싸(13)양은 “특송이 끝난 뒤 성도들이 엄지 척을 해주며 잘했다고 말해줘 긴장했던 마음이 큰 위로를 받았다”며 “진심으로 찬양하는 한국교회 성도들을 보며 하나님과 깊이 소통하는 느낌을 받았다”고 말했다. 이어 “성도들의 선물과 환대에 감사했다”며 “한국에 와서 앞으로 더 열심히 공부하고 싶다는 꿈이 생겼다”고 전했다.학부모 뮤트 시나트(41)씨는 “돈으로만 후원하고 끝나는 만남이 아니라 성도들이 직접 시간을 내 함께 식사하고 차로 데려다주며 가족처럼 섬겨줬다”며 “이런 사랑은 처음 받아봤다”고 말했다. 이어 “삼겹살 파티와 과일을 준비해주고, 직장에서 일찍 퇴근해 공항까지 마중 나온 모습에 큰 감동을 받았다”며 “캄보디아에 돌아가면 나도 다른 사람을 더 따뜻하게 섬기고 싶다는 마음이 생겼다”고 했다.방문 기간 중학생과 학부모들은 양화진 선교사묘원과 기독역사박물관 히스토리캠퍼스도 찾으며 한국 초기 선교사들의 헌신과 복음의 역사를 접했다. 콜 엘리야(13)군은 “미국과 영국에서 의사로 편하게 살 수 있었던 분들이 가난한 나라 조선에 와 학교와 병원, 교회를 세우고 목숨까지 바쳤다는 이야기에 충격을 받았다”며 “그런 기독교적 토대 위에 한국이 선진국이 됐다는 사실을 이번에 처음 알게 됐다”고 말했다.인솔과 통역을 도운 성정숙(53) 선교사는 “캄보디아에서 한국은 젊은 세대가 가장 동경하는 나라”라며 “아이들이 단순히 한국 문화를 경험한 것을 넘어 한국교회 공동체 안에서 사랑받고 환영받는 경험을 한 것이 가장 큰 의미”라고 말했다.이어 “지난해 한국을 다녀간 학생들이 학교에 돌아가 긍정적인 영향을 끼치면서 다른 학생들도 장학생이 돼 한국에 가고 싶다는 꿈을 갖게 됐다”며 “채플이 낯설었던 학부모들도 이번 방문을 계기로 기독교 신앙에 대한 이해가 깊어졌고 ‘예수님을 믿길 잘했다’는 고백도 나왔다”고 전했다.로고스비전국제학교는 분당희망찬교회가 파송한 김정룡·성정숙 선교사가 2009년 캄보디아 프놈펜에서 시작한 학교 사역에서 출발했다. 교회 성도들의 후원으로 2018년 학교 건물을 세우며 초등과정을 본격 운영했고 현재는 학생 47명과 교직원 11명이 함께하는 공동체로 성장했다. 학교는 크메르어·영어·한국어 기반 교육을 진행하며 빈민 가정과 공장 노동자 자녀, 고아, 목회자 자녀 등을 돌보고 있다. 로고스비전국제학교 한국후원회는 2019년 교회 성도들을 중심으로 발족했으며, 초대 이사장 고(故) 안영실 목사의 뒤를 이어 현재 이석환 목사가 이사장을 맡고 있다.한국 초청 프로그램은 학교의 선교적 역량 강화를 위해 지난해 처음 시작됐으며 올해로 2회를 맞았다. 항공비와 숙소, 식사, 체류비 등은 후원회와 교회가 함께 감당하고 있다. 후원회가 프로그램 운영과 재정을 맡고 교회는 인적 자원과 목적헌금으로 협력하는 방식이다.이 목사는 “생활이 어려운 학생들과 학부모들에게 하나님의 사랑이 전해지길 바라는 마음으로 시작했다”며 “지난해 방문했던 학부모들이 ‘왜 이렇게까지 사랑해주는지 모르겠다’며 눈물을 흘리던 모습이 기억난다”고 말했다. 이어 “학교를 통해 전인적 교육을 받은 캄보디아 아이들이 나라의 기둥 같은 일꾼으로 성장하고, 그리스도의 복음이 캄보디아 전역에 전해지기를 꿈꾼다”고 강조했다.김수연 기자 pro1111@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지