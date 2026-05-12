부산 해운대, 여름 피서지 넘어 연중 관광 거점으로
체류시간·소비 규모 안정적
카페·미식 중심 소비 확대
KMI “사계절 관광지 변화”
부산 해운대해수욕장이 여름철 피서지를 넘어 사계절 체류형 관광지로 변화하고 있다는 분석이 나왔다. 방문객 수는 계절에 따라 변동 폭이 크지만, 체류시간과 소비 규모는 연중 안정적으로 유지된 것으로 나타났다.
한국해양수산개발원(KMI)은 가명 정보 결합 빅데이터를 활용해 해운대해수욕장 방문객의 체류·소비 특성을 분석한 결과를 12일 발표했다.
분석에 따르면 해운대 방문객 수는 8월에 가장 많아 여전히 여름 성수기 집중 현상이 뚜렷했다. 하지만 봄과 가을에도 일정 규모 방문이 이어지며 해수욕장이 계절 관광지를 넘어 연중 이용되는 공간으로 변화하는 흐름이 확인됐다.
특히 체류시간과 소비 규모는 계절 영향을 상대적으로 덜 받았다. 해운대 방문객의 연간 일별 1인당 체류시간은 3시간20분~4시간 수준으로 비교적 안정적으로 유지됐다. 1인당 평균 소비 지출액도 6만2000~6만8000원 수준으로 계절별 변동 폭이 크지 않았다.
방문객 수와 체류·소비 간 차이도 뚜렷했다. 월별 변동계수 분석 결과 방문객 수 변동성은 상대적으로 높았지만, 체류시간과 소비 금액 변동성은 낮게 나타났다. KMI는 해운대 관광이 단순 방문 중심에서 머무르고 소비하는 체류형 구조로 바뀌고 있다고 분석했다.
소비 형태도 변화했다. 해운대 상권에서는 개장·비개장 시기 모두 일반 음식점과 편의점 이용 비중이 높게 나타났고, 카페와 양식, 스낵 소비도 꾸준히 유지됐다. 연구진은 관광객 소비가 단순 식사 중심에서 미식과 공간 경험 중심으로 확대되고 있다고 설명했다.
방문객 구성에서는 가족 단위 수요가 기본 축을 형성하는 가운데 여름철에는 20~40대와 자녀 동반 가족 비중이 높았고 비개장 시기에는 중·고연령층 비중이 상대적으로 높아졌다.
연구를 수행한 최일선 KMI 박사팀은 이번 분석 결과를 바탕으로 해수욕장을 여름철 한시적 공간이 아니라 연안 지역 소비와 체류, 관광 흐름을 연결하는 연중형 해양관광 거점으로 재설계할 필요가 있다고 제안했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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