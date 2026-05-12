포항서 중학생 20여명, 또래 여학생 집단폭행 신고…경찰 수사
경북 포항에서 중학생 수십 명이 또래 여학생 2명을 상대로 집단폭행과 협박을 가했다는 주장이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다. 폭행 장면이 촬영·공유됐다는 의혹까지 불거지고 있다.
12일 포항남부경찰서에 따르면 지난 7일 오후 5시부터 약 1시간 40분 동안 포항시 남구 오천읍의 한 건물 옥상에서 중학교 2학년 여학생 2명이 또래 학생 20여명에게 폭행과 협박을 당했다는 신고가 접수됐다.
이들은 평소 알고 지내던 동급생이 만나자고 해 약속 장소에 갔다가 건물 옥상에 끌려가 폭행을 당한 것으로 알려진다.
일부 학생은 욕을 하거나 침을 뱉으며 가랑이 사이를 기어가도록 강요했고, 휴대전화로 폭행 장면을 촬영한 뒤 이를 주변에 공유했다는 의혹도 제기됐다.
피해 학생들은 현재 병원 치료를 받고 있으며, 사건 이후 극심한 불안 증세와 정신적 충격을 호소하고 있는 것으로 알려졌다.
경찰은 피해 학생과 관련 학생들을 상대로 사건 경위와 가담 여부, 폭행 및 협박 사실, 영상 촬영·유포 여부 등을 조사할 방침이다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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