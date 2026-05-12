“악성 민원에 안면마비”…법원, 학부모에 3000만원 배상 판결
반복적인 학부모 민원으로 극심한 스트레스를 겪다 건강이 악화된 초등학교 교감에게 학부모가 정신적 손해를 배상해야 한다는 법원 판단이 나왔다.
전주지법 민사부(재판장 황정수)는 전북 전주지역 한 초등학교 교감 A씨가 학부모 B씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 승소 판결을 했다고 12일 밝혔다.
재판부는 B씨에게 A씨의 정신적 피해에 대한 위자료 3000만원과 지연이자를 지급하라고 판시했다.
B씨는 2023~2024년 자녀가 재학 중인 학교를 상대로 전화와 학교 누리집, 방문 등을 통해 반복적으로 민원을 제기한 것으로 조사됐다.
민원 내용은 학교생활기록부 정정 요청부터 수업계획서 제공 요구, 체육수업 방식 문제 제기, 스승의 날 선물 반환 항의 등 다양했던 것으로 파악됐다.
B씨는 “왜 계획서 없이 수업하느냐” “왜 담임교사를 바꾸느냐” 등의 항의를 이어갔고, 일부 민원은 사실과 다른 내용을 토대로 제기된 것으로 드러났다.
당시 민원 대응 업무를 맡았던 교감 A씨는 지속적인 민원 처리 과정에서 극심한 스트레스를 겪었고 우울증과 안면마비 증세를 보여 병원 치료를 받은 것으로 전해졌다.
재판부는 “부모 등 보호자는 자녀 교육과 관련해 학교에 의견을 제시할 수 있고 학교는 이를 존중해야 한다”면서도 “그 과정 역시 교원의 전문성과 교권을 존중하는 방식으로 이뤄져야 한다”고 판시했다.
이어 “피고의 민원 제기는 관련 법령을 위반해 교원의 교육활동을 침해한 행위로 볼 수 있다”며 “민원 제기 경위와 기간, 반복성, 원고가 입은 정신적 피해 등을 종합적으로 고려해 위자료 액수를 정했다”고 판시했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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