씨티, 삼전 46만원·하이닉스 310만원으로 목표가 상향
씨티그룹이 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 46만원, 310만원으로 상향했다. 메모리 반도체 가격 상승 지속을 근거로 들었다.
12일 금융투자업계에 따르면 씨티는 전날 발간한 보고서에서 두 회사의 목표주가를 나란히 올렸다.
우선 삼성전자에 대해서는 “올해 하반기에도 글로벌 메모리 가격이 상승 흐름을 지속할 것으로 예상된다”며 목표가 상향의 이유를 밝혔다.
구체적으로는 인공지능(AI) 챗봇 ‘클로드’ 운영사인 앤트로픽의 토큰 제한 확대, 차세대 메모리 모듈 소캠2(SOCAMM2) 적용으로 인한 견고한 모바일 D램 가격, 올해 4분기 고대역폭 메모리(HBM) 평균판매단가(ASP)의 전 분기 대비 30% 증가 등이 상승압력을 작용할 것으로 봤다.
보고서는 또 올해 하반기 D램과 낸드(NAND) ASP는 지난해 같은 기간 대비 각각 200%, 186% 오를 것으로 판단하면서 이는 앞서 전망치는 190%, 172%보다 오른 수치라고 전했다.
솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 성장률 전망치 역시 기존 242%에서 267%로 올려잡았다.
SK하이닉스에 대해서는 하반기 기대 이상의 HBM 가격 상승으로 인해 범용 메모리 ASP가 상승 흐름을 이어가면서 추가적인 주가 상승이 기대된다고 평가했다.
보고서는 올해 4분기 HBM 가격은 전 분기 대비 30% 증가할 것으로 보면서 “HBM 구성 효과와 앤트로픽의 토큰 제한 상향에 의한 강력한 범용 메모리 가격으로부터 이익이 볼 것으로 기대한다”고 말했다.
특히 “메인 서버용 64GB DDR5 RDIMM 가격이 계속 올라가는 가운데 소캠2 또한 2분기부터 본격적으로 적용되면서 전체적인 모바일 D램 가격을 끌어올릴 것”이라고 설명했다.
RDIMM은 메모리 컨트롤러와 D램 칩 사이에 주소, 명령 신호를 중계해주는 레지스터 또는 버퍼 칩을 메모리 모듈 내에 추가한 서버·워크스테이션용 D램 모듈이다.
이런 점을 고려해 씨티그룹은 삼성전자의 목표주가를 기존 30만원에서 45만원, SK하이닉스의 목표주가를 170만원에서 310만원으로 올리고, 투자의견 ‘매수’를 제시했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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