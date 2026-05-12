‘술파티 위증’ 재판부, 조작기소 국조 결과 참고 안해
국회 검찰 조작기소 국정조사특위의 결과 보고서가 이화영 전 경기도 평화부지사의 ‘검사실 술파티 위증’ 혐의 재판에서는 효력을 발휘하지 못하게 됐다.
이 사건 재판부가 참고하지 않겠다는 입장을 밝혔기 때문이다.
수원지법 형사11부(부장판사 송병훈) 심리로 12일 열린 이 전 부지사의 위증 및 정치자금법 위반 등 혐의 사건 16차 공판준비기일에서 재판장은 “(변호인이) 국정조사 결과에 대한 사실 조회 신청을 하더라도 이를 받아들이지 않을 것”이라고 밝혔다.
사실조회는 법원이 재판 과정에서 사실관계를 명확히 규명하기 위해 공공기관, 단체, 또는 개인에게 재판과 관련된 필요한 정보나 자료를 공식적으로 요청해 확인하는 절차다
사실조회로 확보된 자료는 재판 증거로 활용될 수 있다.
재판장은 “국민참여재판은 법정에서 제시되는 증거로 배심원이 판단하는 절차”라며 “국정조사에서 (이 사건과 관련된) 증인들이 나와 진술한 게 있더라도 배심원이 법정에서 제시되는 직접 증거를 가지고 판단하는 게 적절하다고 보인다”고 배경을 설명했다.
재판부는 “수원지검 의뢰로 쌍방울 주가조작 조사 보고서를 만들었는데 검찰이 이를 가져가지 않았다”는 금감원장의 발언과 관련해 이 전 부지사 측이 “문서제출명령을 신청하겠다”는 의견에 대해서도 “현재까지는 신청해도 채택하지 않을 것 같다”고 부정적인 입장을 보였다
앞서 국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’는 지난 3월 20일부터 42일간 활동했으며, 지난달 30일 결과 보고서를 채택한 바 있다.
이 전 부지사의 국민참여재판은 6월 8일부터 19일까지 열흘간(주말 제외) 진행된다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사