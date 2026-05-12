여고생 살해 20대, 스토킹 신고 여성 노렸나…‘살인예비’ 검토
이주여성 대상 범죄 계획 정황
스토킹신고 후 흉기 챙겨 배회
광주경찰, 순찰·범죄예방 강화
한밤중 일면식 없는 여고생을 살해한 장모(24)씨가 함께 아르바이트를 했던 이주여성을 대상으로 범행을 계획한 정황이 확인됐다. 경찰은 장씨를 상대로 살인예비 혐의 추가 적용을 검토중이다.
12일 광주 광산경찰서 등에 따르면 경찰은 살인·살인미수 혐의로 구속된 장씨가 범행 이틀 전인 지난 3일 함께 식당에서 아르바이트를 했던 베트남 국적 이주여성 A씨를 상대로 살인을 계획한 정황을 확인하고, 장씨에 대해 살인예비 혐의 적용을 검토중이다.
경찰은 3일 새벽 A씨 집에 침입해 A씨를 폭행하고 성폭행한 장씨가 같은 날 오후 A씨 집 주변을 배회한 사실을 확인했다. 경찰은 A씨 집을 다시 찾은 장씨가 살인을 계획하고 흉기를 챙겨왔는지 등을 집중 조사중이다.
당시 이사를 준비하던 중 자신의 집 주변을 배회하는 장씨를 목격한 A씨는 경찰에 장씨를 스토킹 가해자로 신고했다. A씨는 경찰 도움으로 이날 경북 칠곡으로 떠난 뒤 다음날 칠곡경찰서에 장씨를 스토킹·성폭행 혐의로 고소했다. A씨는 1년 넘게 장씨로부터 스토킹 등 괴롭힘을 당한 것으로 조사됐다.
장씨는 스토킹 신고가 이뤄진 3일부터 흉기 2점을 구입해 도심을 배회하 것으로 드러났다. 이 때문에 A씨의 이사 계획을 알게 된 장씨가 A씨를 상대로 한 범행을 계획했다가 무산되자, 분풀이를 위해 범행 대상을 불특정 여성으로 바꾼 것 아니냐는 분석도 나온다.
경찰은 장씨의 범행 전 행적과 살인사건과의 연관성 등을 추가 조사한 뒤 오는 15일쯤 장씨를 검찰에 송치할 방침이다.
장씨는 지난 5일 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고교 2학년 A양(17)을 흉기로 찔러 숨지게 하고, A양의 비명을 듣고 도움을 주러 온 고교생 B군(17)에게 중상을 입힌 혐의로 구속됐다.
장씨는 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단 검사(PCL-R)를 한 결과 사이코패스 분류 기준에 해당하지는 않은 것으로 나타났다. 앞서 신상 공개가 결정된 장씨의 신상정보는 14일 오전 광주경찰청 홈페이지를 통해 공개된다.
광주경찰은 장씨 사건으로 시민 불안이 커지자 6월 3일까지 다중밀집지역과 범죄취약지역을 중심으로 순찰·범죄예방 활동을 강화할 방침이다. 또 온라인상에 해당 사건과 관련된 추측성 글을 올리거나, 조롱성 댓글을 다는 2차 가해 행위에 대해서도 엄정 대응할 계획이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사