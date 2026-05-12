여고생 살해 20대, 스토킹 신고 여성 노렸나…‘살인예비’ 검토

이주여성 대상 범죄 계획 정황

스토킹신고 후 흉기 챙겨 배회

광주경찰, 순찰·범죄예방 강화

지난 5일 오전 광주 광산구 월계동 한 도로에서 살인, 살인미수 혐의 등을 받는 20대 피의자 장모(24)씨를 경찰이 긴급 체포하고 있다. 연합뉴스

, 분풀이를 위해 범행 대상을 불특정 여성으로 바꾼 것 아니냐는 분석도 나온다.