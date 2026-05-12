포항 청하 의료폐기물 소각장 ‘먹튀’ 논란…“허가 취소·백지화” 촉구
경북 포항시 북구 청하면에 건설 중인 의료폐기물 소각장을 둘러싸고 ‘먹튀’ 의혹과 행정 투명성 논란이 확산하고 있다. 특히 해당 사업장이 준공도 되지 않은 상태에서 최근 ‘급매물’로 나오자 인허가 과정 전반에 대한 재조사와 사업 백지화를 요구하는 목소리가 거세지고 있다.
포항환경운동연합은 12일 포항시청에서 기자회견을 열고 “아직 준공되지 않은 의료폐기물 소각장이 지난 4월 말 720억~850억원 수준의 매물로 시장에 나왔다”면서 “공공 필요시설이라던 사업이 사실상 거래 대상이 됐다”고 비판했다.
이어 “특정 관계자들만 막대한 개발 이익을 챙기고 빠져나가는 ‘먹튀 사업’이었다는 의혹까지 커지고 있다”면서 “허가권자인 포항시는 이 사태의 심각성을 직시하고 인허가 과정 전반에 대한 재조사와 허가 취소 절차에 즉각 착수하라”고 요구했다.
행정의 불투명성도 논란의 핵심이다. 이 단체에 따르면 주민들이 청구한 사업계획서, 환경영향 관련 자료, 행정소송 판결문 및 내부 협의 과정 자료 등에 대해 대구지방환경청과 포항시는 ‘비공개’ 또는 ‘부존재’ 입장을 반복하고 있다.
환경 영향과 직결된 핵심 자료를 ‘영업비밀’로 비공개 처리한 데 대해 “공공의 안전보다 사업자의 이익을 우선시한 것”이라고 반발하고 있다.
포항시는 정보공개 처리 과정에서 책임 회피 논란을 자초했다. 법정 처리기한을 넘기도록 부서를 반복 이관하다가, 결국 일부 핵심 자료에 대해 ‘존재하지 않는다’고 통보한 것이다. 단체는 “주민 건강권과 직결된 중대한 사안에서 내부 검토 자료조차 없다는 것은 행정 포기 선언이나 다름없다”고 목소리를 높였다.
인허가 과정의 공정성에도 의혹을 제기하고 있다. 관련 부서 출신 퇴직 공무원들이 사업체에 관여하고 있는 정황이 드러나면서, 유착 의혹이 확산하고 있다. “포항시와 시의회가 ‘주민 수용성’을 강조해 온 것과 달리, 실제로는 허가를 전제로 한 형식적 협의만 진행됐다”고 지적했다.
포항환경운동연합 관계자는 “결론을 정해놓고 절차만 끼워 맞춘 전형적인 밀실·조작 행정”이라고 비난하며 인허가 전 과정 공개, 유착 의혹 진상조사, 책임자 처벌, 허가 취소 및 사업 백지화 등을 요구하고 있다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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