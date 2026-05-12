‘법관 사망’ 후속조치 나선 서울고법…법관 업무경감 TF 구성키로
서울고법이 소속 법관들의 과중한 업무 부담을 줄이기 위한 논의에 본격 착수했다. 김건희 여사 사건 항소심 재판장 사망 사건 이후 법관 업무 과중이 큰 원인으로 지목된 데 따른 조치다.
12일 법조계에 따르면 서울고법은 법관들의 실질적인 업무 부담 경감과 재판 관련 제도 개선을 논의하기 위한 태스크포스(TF)를 꾸리기로 했다. 앞서 서울고법은 전날부터 신종오 서울고법 고법판사 사망 이후 개선책을 논의하기 위한 회의를 진행했고, TF를 통해 실질적 대책을 마련하기로 의견을 모은 것으로 알려졌다.
법원 안팎에서는 신 판사를 사망에 이르게 한 원인 중 하나로 형사법관에 주어진 과도한 업무 부담을 지목하는 분위기다. 실제 법원통계월보를 보면 전국 법원 형사합의부에 접수되는 형사사건은 2020년 1만5050건에서 지난해 2만5922건으로 5년새 72% 증가한 것으로 나타났다. 여기에 개별 사건 난도도 높아지면서 사건 평균처리 기간도 늘어나는 추세다.
특히 최근에는 3대 특검이 기소한 사건들이 법원으로 넘어오면서 법관 부담은 더 가중되고 있다. 특검이 기소한 사안의 경우 6·3·3(1심 6개월, 2심 3개월, 3심 3개월) 원칙이 적용되면서 관련 사건을 맡고 있는 재판부는 빠듯한 재판 일정까지 소화해야 하는 실정이다. 신 판사가 소속돼 있었던 형사15-2부는 지난 2월 6일 김 여사 사건을 접수한 지 3개월이 채 지나지 않은 지난달 28일 항소심을 선고했다. 재판장이었던 신 판사는 과중한 업무에 시달렸던 것으로 알려졌다.
서울고법 관계자는 “TF 운영을 통해 비단 형사합의부 소속 법관 뿐만 아니라 서울고법 소속 법관 전반에 관한 실질적 업무 부담 경감책 등을 마련해갈 것”이라고 말했다.
한편 서울고법은 공석이 된 형사15-2부 재판장을 이희준 고법판사가 맡을 예정이라고 밝혔다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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