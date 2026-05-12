“민주당 대전시당 실장인데요”…민주당, 당 사칭 사기 주의 당부
대전에서 더불어민주당 관계자나 후보자를 사칭한 ‘노쇼 사기’ 및 피싱 의심 사례가 발생해 대전시당이 주의를 당부하고 나섰다.
12일 민주당 대전시당에 따르면 전날 자신을 대전시당 홍보실장이라고 사칭한 신원 미상의 인물이 지역의 한 업체에 단체 티셔츠 100장을 주문했다.
대량 주문을 수상히 여긴 업체 대표가 시당에 직접 전화를 걸어 사실이 아닌 것을 확인한 덕분에 다행히 피해로 이어지진 않았다.
대전에서는 지난해 제21대 대통령 선거 당시에도 서구 만년동의 한 인쇄업체가 노쇼 사기 피해를 입었다. 당시 이 업체는 “이재명 후보 명함 30만장을 제작해 달라”는 허위 주문을 받고 명함을 인쇄해 피해를 입은 것으로 전해졌다.
불특정 다수 시민들에게는 “이재명 대통령 후보 조직본부에서 공동체위원회 위원으로 추천받아 임명할 예정”이라는 허위 메시지가 유포되기도 했다.
시당은 향후 유사한 사례가 추가로 확인될 경우 업무방해 및 사기 혐의 등으로 경찰 수사를 의뢰한다는 방침이다.
민주당 대전시당 관계자는 “선거 분위기를 틈탄 사칭 범죄는 소상공인을 두 번 울리는 악질적 행위”라며 “단체복·현수막·명함 등 대량 주문이 들어올 경우 반드시 대전시당이나 후보자의 공식 선거사무소에 사실 여부를 교차 확인해 달라”고 당부했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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