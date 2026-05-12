“민주당 대전시당 실장인데요”…민주당, 당 사칭 사기 주의 당부

대전에서는 지난해 제21대 대통령 선거 당시에도 서구 만년동의 한 인쇄업체가 노쇼 사기 피해를 입었다. 당시 이 업체는 “이재명 후보 명함 30만장을 제작해 달라”는 허위 주문을 받고 명함을 인쇄해 피해를 입은 것으로 전해졌다.

불특정 다수 시민들에게는 “이재명 대통령 후보 조직본부에서 공동체위원회 위원으로 추천받아 임명할 예정”이라는 허위 메시지가 유포되기도 했다.