“애기봉 글로벌 관광지 도약…김병수의 실행력이 만들어”

김병수 김포시장 후보 캠프 성명서 발표

미국 ABC 애기봉 시사 교양 방송 촬영

스타벅스 유치·문화콘텐츠 육성 등 성과

김병수 국민의힘 김포시장 후보 캠프 제공

특히 지난 8일 미국 ABC 뉴스의 대표 종군기자인 밥 우드러프를 포함한 촬영팀이 애기봉을 방문해 시사 교양 프로그램을 촬영한 것은 애기봉의 독특한 가치를 세계 언론이 직접 인정한 사례라고 밝혔다.

이번 촬영은 국내 사업 연계가 아닌 ABC 측이 북한과 마주한 스타벅스 등 애기봉만의 상징적 풍경에 관심을 갖고 직접 선정해 진행됐으며, 오는 11월 디즈니 플러스와 훌루를 통해 전 세계에 방영될 예정이다.

김병수 국민의힘 김포시장 후보 캠프 제공