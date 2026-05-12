“애기봉 글로벌 관광지 도약…김병수의 실행력이 만들어”
김병수 김포시장 후보 캠프 성명서 발표
미국 ABC 애기봉 시사 교양 방송 촬영
스타벅스 유치·문화콘텐츠 육성 등 성과
김병수 국민의힘 김포시장 후보 캠프가 최근 미국 ABC 방송의 애기봉평화생태공원 촬영을 계기로 애기봉이 대한민국을 대표하는 세계적 관광명소로 안착했다고 평가하며 김 시장의 정책 실행력을 강조했다.
유영숙 대변인은 12일 성명을 통해 “애기봉은 더 이상 단순한 접경 관광지가 아니다”라며 “누적 관광객 100만명에 육박할 정도로 성장했을 뿐 아니라, 세계 언론과 글로벌 플랫폼이 주목하는 국제 관광명소로 도약하고 있다”고 평가했다.
특히 지난 8일 미국 ABC 뉴스의 대표 종군기자인 밥 우드러프를 포함한 촬영팀이 애기봉을 방문해 시사 교양 프로그램을 촬영한 것은 애기봉의 독특한 가치를 세계 언론이 직접 인정한 사례라고 밝혔다.
이번 촬영은 국내 사업 연계가 아닌 ABC 측이 북한과 마주한 스타벅스 등 애기봉만의 상징적 풍경에 관심을 갖고 직접 선정해 진행됐으며, 오는 11월 디즈니 플러스와 훌루를 통해 전 세계에 방영될 예정이다.
캠프 측은 이러한 성과가 김병수 시장의 과감한 결단과 콘텐츠 혁신에서 비롯됐다고 분석했다.
유 대변인은 접경지역에 스타벅스를 유치하고 문화·평화·생태를 융합한 복합문화공간을 조성한 것은 누구도 시도하지 못했던 과감한 도전이었으며, 이것이 결국 외국인 관광객의 폭발적 증가로 이어졌다고 설명했다.
실제로 올해 애기봉을 찾은 외국인 관광객은 전년 대비 약 87% 급증했으며, 전체 방문객 중 외국인 비중도 20%를 상회하는 등 방문객 국적 또한 일본, 대만, 미국, 중국 등으로 다변화되고 있다.
과거 위험하고 낙후된 이미지로 각인됐던 접경지역이 세계 외신과 글로벌 플랫폼이 주목하는 공간으로 탈바꿈한 것은 ‘도시는 사람이 찾는 곳이어야 한다’는 김 시장의 철학이 투영된 결과라는 것이 캠프의 입장이다.
유 대변인은 “애기봉의 변화는 김포의 가능성을 증명한 것”이라며 한때의 성과에 안주하지 않고 지속적인 인프라 확충에 나설 것임을 강조했다.
향후 계획으로 캠프는 서울 주요 거점과 애기봉을 직접 연결하는 관광 셔틀버스를 운영해 접근성을 대폭 개선하고, 인근에 체류형 관광 시설을 확충해 지역 경제와의 선순환 구조를 만들겠다고 밝혔다.
나아가 통진에서 애기봉, 문수산을 잇는 관광 트램 도입을 추진해 연간 100만 관광객 시대를 본격적으로 열겠다는 구상이다.
유 대변인은 “거침없이, 멈춤 없이 김포의 세계화를 통해 김포의 가치를 세계에 널리 알리고 국제도시로서의 위상을 확고히 하겠다"고 덧붙였다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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