NPS 운용역이 직접 강의…전북대·국민연금 ‘금융인재’ 키운다
하반기 ‘기금특별과정’ 개설
5대 수탁은행 실무자도 참여
NPS 실·팀장급 강사진 투입
국민연금공단(NPS)와 전북대학교가 실무형 금융 전문인력 양성을 위해 손을 잡았다. 세계 3대 연기금인 국민연금의 운용 전문가들이 직접 강단에 서는 실전형 교육 모델이다.
국민연금은 12일 전북대학교와 업무협약을 체결하고 양 기관이 금융 분야 공동 연구와 인재 양성을 위한 ‘금융인재 양성 기금특별과정’을 신설하기로 했다고 밝혔다.
올 하반기 개설 예정인 이 과정은 국민연금 기금운용본부 주임운용역 등을 대상으로 한 맞춤형 실무 교육이다. 주 2회, 15주 과정으로 운영되며 국민연금 기금운용본부의 실·팀장급 간부들이 직접 강사로 나서 투자 현장의 노하우를 전수한다.
이번 과정에는 KB국민·신한·하나·우리·전북은행 등 국민연금 기금 수탁은행 5곳의 실무자들도 함께 참여한다. 대학과 공공기관, 금융권이 연계된 지산학연 협력 플랫폼을 통해 지역 금융 생태계의 전문성을 높이겠다는 구상이다.
김성주 이사장은 “금융의 글로벌 경쟁력 강화를 위해서는 인재 육성이 무엇보다 중요하다”며 “이번 협약은 미래를 이끌 핵심 인재 육성에 매우 중요한 계기가 될 것”이라고 강조했다.
양오봉 전북대 총장은 “대학과 공공기관이 협력해 금융 전문인재를 양성하는 선도적 사례가 될 것”이라며 “현장 중심 교육을 통해 지역 금융 산업의 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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