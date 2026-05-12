제주의 한 해수욕장에서 북한 김정은 국무위원장의 사진이 부착된 물품이 발견됐으나 대공 혐의점이 없는 것으로 결론 내려졌다.
12일 제주경찰청에 따르면 전날 오후 5시쯤 제주시 조천읍 함덕해수욕장에서 한 주민이 ‘김정은 사진에 인공기 그림이 있는 물품이 있다’고 신고했다.
경찰과 해경 등이 확인한 결과 수거한 물품은 손바닥 크기의 작은 기념품으로, 김정은 위원장의 얼굴과 인공기 문양이 그려져 있었다.
경찰은 물품 상태가 부식된 점 등으로 미루어 해류를 타고 먼바다에서부터 떠내려온 것으로 보고 대공 혐의점은 없는 것으로 판단했다.
앞서 지난 3월에는 제주시 우도면에서 북한이 발행한 것으로 추정되는 신문이 틈에 메워져 있는 목선이 발견돼 당국이 조사에 나섰지만 별다른 특이사항은 없는 것으로 결론 내렸다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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제주 해수욕장서 발견된 ‘북한 기념품’… “떠밀려온 듯”
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