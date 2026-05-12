‘일본인 모녀 참변’ 음주운전 30대 1심서 징역 5년
서울 도심에서 만취 상태로 운전하다 관광 차 한국을 찾은 일본인 모녀를 덮쳐 모친을 숨지게 한 30대 남성이 실형을 선고받았다.
서울중앙지법 형사 5단독 이성열 판사는 12일 도로교통법상 음주운전 및 특정범죄 가중처벌법상 위험운전치사상 혐의로 기소된 30대 서모씨에게 징역 5년을 선고했다. 또 사고 당시 서씨가 운전했던 테슬라 차량 1대의 몰수도 명령했다.
서씨는 지난해 11월 2일 서울 종로구 동대문역 사거리에서 운전하던 중 인도로 돌진, 횡단보도를 건너려던 일본인 모녀를 치었다. 이 사고로 50대 모친은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고, 30대 딸은 부상을 입었다. 피해 모녀는 관광 차 한국을 방문했다가 첫날 이 같은 참변을 당했다.
당시 서씨의 혈중알코올농도는 0.212%로 면허 취소 기준(0.08%)을 크게 웃돌았다. 조사 결과 그는 식당에서 소주 3병을 마신 뒤 운전대를 잡았다가 사고를 낸 것으로 드러났다.
재판부는 “피고인의 과실로 모녀 중 한 명이 사망했고 한 명은 6주 상해를 입는 등 돌이킬 수 없는 결과가 발생했다”고 지적했다. 다만 서씨가 범행을 인정하고 피해 회복에 노력한 점, 유족이 처벌을 원치 않는 점 등을 참작해 양형했다고 설명했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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