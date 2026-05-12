블룸버그 “코스피 급락은 김용범 AI 국민배당금 제안 때문”
코스피가 12일 장중 5% 급락한 것을 두고 해외 언론에서 김용범 대통령실 정책실장의 ‘AI 국민배당금’ 언급을 원인으로 지목했다. 반도체 기업 이익에 대한 재분배 가능성이 부각되면서 투자심리가 급속히 위축됐다는 분석이다.
블룸버그통신은 이날 “한국 고위 정책 당국자가 AI 산업에서 발생한 세수를 국민에게 환원하는 방안을 언급한 이후 한국 증시가 큰 변동성을 보였다”고 보도했다.
블룸버그는 “김 실장이 페이스북에 올린 글이 이날 한국 증시의 극심한 변동성을 촉발했다”며 “투자자들이 해당 제안이 실제 어떤 정책을 의미하는지 해석하는 과정에서 혼란이 커졌기 때문”이라고 설명했다. 시장이 김 실장의 ‘AI 국민배당금’ 구상을 반도체 기업을 겨냥한 새로운 과세 신호로 해석하는 움직임이 나타나면서 투자자들의 혼란이 커졌다는 것이다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 131.17포인트(1.68%) 오른 7953.41로 출발해 한때 7999.67까지 올랐다.
그러나 오전 10시쯤 급격히 하락해 5.12% 떨어진 7421.71까지 내려가기도 했다. 김 실장이 페이스북에 AI 국민배당금 제안을 한 직후였다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가도 강세에서 약세로 급격히 전환했다.
블룸버그는 “김 실장은 AI 시대의 초과이익은 구조적으로 소수에게 집중될 수밖에 없기에 메모리 반도체 기업과 핵심 엔지니어, 자산 보유자들은 큰 혜택을 얻겠지만 상당수 중산층은 간접 효과만 경험하게 될 가능성이 높다”며 “김 실장의 발언은 삼성전자와 SK하이닉스 같은 반도체 기업이 AI 슈퍼사이클로 막대한 수혜를 입는 가운데, 그 이익을 사회적으로 재분배해야 한다는 압력이 커지고 있음을 보여준다”고 설명했다.
다만 블룸버그는 “김 실장이 기업 이익에 대한 새로운 횡재세를 도입하자는 것이 아니라 AI 붐으로 늘어난 초과 세수를 활용하자는 의미라고 해명하면서 코스피는 낙폭을 상당 부분 만회했다”며 “삼성전자와 SK하이닉스 주가 역시 급락 후 반등했다”고 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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