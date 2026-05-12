‘위시리스트 500만’ 서브노티카2 사전 다운로드 시작
‘서브노티카2’가 위시 리스트 누적 500만을 돌파했다. 오는 15일 출시하는 이 게임은 현재 스팀에서 사전 판매 및 다운로드를 진행 중이다.
서브노티카2는 지난 9개월간 스팀 글로벌 위시리스트 1위를 유지하며 큰 기대를 받았다. 15일 0시 얼리 액세스(사전 플레이) 형태로 출시한다. 사전 다운로드를 받으면 출시와 함께 게임을 곧장 플레이할 수 있다.
사전 판매 및 다운로드 시작 직후 스팀 글로벌 최고 매출 게임 순위 1위에 오르며 게이머들의 높은 관심을 입증했다.
크래프톤과 개발사 언노운 월즈는 지난 10일 ‘퍼스트 다이브 쇼케이스(First Dive Showcase)’를 개최했다. 개발진이 직접 출연해 게임의 기획 방향성을 설명하고 신규 탈것과 기지 건설 등이 포함된 데모 플레이를 시연했다. 트위치·유튜브·스팀으로 동시 송출된 해당 영상은 최대 동시 시청자 수 8만명을 기록했다.
함께 공개된 플레이 트레일러는 게임 테마를 압축적으로 담아냈다. 정교한 광원 효과와 사실적인 수중 묘사로 다채로운 해양 생태계를 표현했다. 또한 변화하는 환경에 맞춰 신체의 적응도를 높이는 시스템, 한층 확장된 기지 건설 시스템, 신규 수중 탈것, 거대 심해 생명체와의 긴박한 조우 장면 등이 차례로 공개됐다.
테드 길(Ted Gill) 언노운 월즈 대표는 “얼리 액세스 출시에 대한 뜨거운 반응에 감격했다”며 “여러분의 목소리를 들으며 게임을 함께 만들어 나가는 과정이 기대된다”고 말했다.
이진형 크래프톤 본부장은 “9개월간 위시리스트 1위, 500만 돌파는 전 세계 팬들이 서브노티카 IP에 보내는 신뢰와 기대의 결과”라며 “더욱 깊어진 서사와 정교하게 설계된 게임 생태계는 플레이어에게 심해의 경외감과 탐험의 즐거움을 선사할 것”이라고 밝혔다.
찰리 클리브랜드와 맥스 맥과이어가 설립한 언노운 월즈에서 개발한 ‘서브노티카 2’는 해양 생존 장르의 지평을 연 ‘서브노티카’ 시리즈의 정식 후속작이다. 전작과 다른 외계 행성을 배경으로 언리얼 엔진5 기반의 그래픽을 통해 미지의 생태계를 구현했다. 시리즈 최초로 최대 4인 협동(Co-op) 모드를 도입해 동료들과 함께 생존 전략을 짜고 탐험의 성취를 나눌 수 있게 했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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