지재처, 식약처·관세청과 해외 화장품 안전검사 확대

K-화장품의 지식재산권을 보호하고, 위조화장품 유통에 따른 기업·소비자 피해를 예방하기 위해 위조 의심 화장품도 검사 대상에 포함했다.

위해 우려가 확인된 해외직구 화장품은 국내에 반입·판매되지 않도록 통관 보류 및 판매 사이트 차단 등의 조치를 내릴 계획이다.

검사 결과는 식약처 대표 홈페이지에 공개하는 한편 피해 기업에게는 ‘K-브랜드 분쟁대응 전략 사업’을 연계하기로 했다.

지재처 관계자는 “K-브랜드 보호는 단순한 권리 확보를 넘어 K-뷰티 기업의 글로벌 경쟁력 강화에 직결되는 과제”라며 “피해 기업 대상으로 해외 위조상품 모니터링부터 분쟁대응 전략 수립, 현지 대응까지 전주기 맞춤형 대응을 지원하겠다”고 말했다.