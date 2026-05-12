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지재처, 식약처·관세청과 해외 화장품 안전검사 확대

입력:2026-05-12 14:52
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해외 온라인 플랫폼을 통한 화장품 직접 구매가 크게 늘면서 지식재산처와 식품의약품안전처, 관세청이 안전검사를 확대하기로 했다.

식약처는 2024년부터 수행해 온 해외직구 화장품에 대한 안전검사를 지난해 1080건에서 올해 1200건 규모로 확대할 예정이다. 민관 합동으로 진행되는 검사는 위조 의심 화장품을 포함해 정보수집, 구매, 검사 및 판정, 조치 등으로 이어진다.

K-화장품의 지식재산권을 보호하고, 위조화장품 유통에 따른 기업·소비자 피해를 예방하기 위해 위조 의심 화장품도 검사 대상에 포함했다.


위해 우려가 확인된 해외직구 화장품은 국내에 반입·판매되지 않도록 통관 보류 및 판매 사이트 차단 등의 조치를 내릴 계획이다.

검사 결과는 식약처 대표 홈페이지에 공개하는 한편 피해 기업에게는 ‘K-브랜드 분쟁대응 전략 사업’을 연계하기로 했다.

지재처 관계자는 “K-브랜드 보호는 단순한 권리 확보를 넘어 K-뷰티 기업의 글로벌 경쟁력 강화에 직결되는 과제”라며 “피해 기업 대상으로 해외 위조상품 모니터링부터 분쟁대응 전략 수립, 현지 대응까지 전주기 맞춤형 대응을 지원하겠다”고 말했다.


대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

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