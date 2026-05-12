충남도, 서해 마스코트 ‘점박이물범’ 보호 강화

도는 12일 도청 소회의실에서 상반기 ‘점박이물범 및 서식지 관리위원회’를 열고 점박이물범 보호 시행 계획 등을 논의했다.

회의는 2026년 점박이물범 보호 시행 계획 보고, 서산태안환경교육센터의 점박이물범 모니터링 추진 현황, 부산대의 가로림만 점박이물범 개체 식별 연구 동향 발표, 종합 토론 등이 진행됐다.

도는 올해 가로림만과 점박이물범의 지속 가능한 공존 체계 구축을 목표로 보호계획을 추진한다는 계획이다.

4대 추진 전략은 촘촘한 모니터링, 서식 환경 보호·관리, 교육·홍보 강화, 국내외 협력 등으로 설정했다.

세부 사업으로는 점박이물범 조사 정례화, 가로림만 해양 생태계 모니터링, 스마트 관측 시스템 구축, 모래톱 보금자리 보호, 서식지 해양 폐기물 수거, 생태 교육 및 홍보, 브랜드 마케팅 등을 추진한다.

서산태안환경교육센터는 지난달부터 실시한 점박이물범 모니터링을 11월까지 매달 2회 진행하며 개체수와 생태학적 변화를 확인하기로 했다.

이동유 충남도 해양수산국장은 “점박이물범이 살고 있는 가로림만을 생명이 숨쉬는 공간으로 만들기 위해 ‘국가해양생태공원’을 조성하겠다”며

“세계자연유산 등재도 적극적으로 추진해 가로림만을 세계적으로 주목받는 해양생태 관광지로 발전시킬 것”이라고 말했다.