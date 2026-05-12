46년 만에 5·18 행불자 찾나, 암매장 추정지 조사
13일 북구 효령동 일대서 개토제
과거 계엄군 주둔지, 증언 신빙성
“군용트럭 드나들어” 주민 진술도
제46주년 5·18민주화운동 기념일을 앞두고 당시 행방불명된 이들이 암매장 됐을 것으로 추정된 곳에 대한 발굴 조사가 본격화된다.
광주시와 5·18기념재단은 5·18 당시 계엄군과 주민 제보 등을 토대로 5·18 행방불명자 암매장지로 특정된 광주 북구 효령동 산143 일대에서 13일 개토제를 열고 본격적인 발굴 조사에 착수한다고 12일 밝혔다. 당초 12일 개최 예정이던 개토제와 조사 일정은 우천으로 하루 연기됐다.
5·18기념재단은 지난해 접수된 제보를 바탕으로 6개월간의 주민 탐문, 계엄군 면담 등 교차 검증을 거쳐 이곳을 암매장 추정지로 특정했다. 재단 측은 이 일대가 계엄군 동선과 일치하고, 과거 공동묘지로 사용돼 암매장 가능성이 높다고 판단했다.
실제 효령동 일대는 5·18 당시 계엄군으로 투입된 31사단 병력의 주둔지로, 인근 주민들은 당시 이곳에 군용 차량이 드나드는 모습을 목격한 것으로 전해졌다. 특히 재단은 “군용 차량이 수차례 다녀간 뒤 평소 보지 못했던 봉분이 생겼다”는 구체적인 진술도 확보한 것으로 알려졌다.
조사 대상은 암매장이 의심되는 1000㎡ 규모이며, 조사 인력 20여명이 투입된다.
조사는 우선 유해 존재 여부를 확인하는 ‘시굴조사’ 방식으로 시작된다. 시굴 과정에서 유해가 확인될 경우 즉시 정밀 발굴로 전환해 본격적인 유해 수습 작업에 들어갈 예정이다. 유해가 발견되면 DNA를 채취해 기존 행방불명자 가족의 유전자 정보와 대조해 신원을 확인할 방침이다.
5‧18 당시 행방불명됐다고 광주시에 신고된 사람은 모두 448명으로, 이중 73명이 행방불명자로 인정받았다. 광주시는 행방불명자 가족 366명의 유전자를 채취해 전남대 의대 법의학과 교실에 보관중이다.
5·18 행방불명자를 찾기 위한 노력은 지난 2002년부터 20년 넘게 이어져 왔다. 2008년에는 효령동 일대 야산에서 발굴조사가 이뤄졌으나, 발견된 유해가 5·18과는 무관한 것으로 확인됐다. 2022년에는 옛 광주교도소 인근 무연고 묘지에서 발굴된 유골이 5·18 당시 화순에서 행방불명된 20대 남성의 유해로 확인된 바 있다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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