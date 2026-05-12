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중국 옹호 인터넷 게시물 올리던 美시장 알고 보니…

입력:2026-05-12 14:35
수정:2026-05-12 15:07
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국민일보DB

인터넷에서 친중 성향 활동을 벌인 미국 캘리포니아주의 한 소도시 시장이 중국 정부 대리인으로 활동한 사실을 밝혀졌다.

11일(현지시간) 블룸버그통신 등 외신에 따르면 아일린 왕(58) 아케이디아시장은 외국대리인등록법(FARA) 위반 혐의를 법원에서 인정하기로 했다.

외국대리인등록법에 따르면 미국 시민은 사전에 신고할 경우 외국 정부의 이익을 위해 활동할 수 있다. 다만 공직자는 외국 정부의 대리인 역할을 맡는 것 자체가 금지된다.


왕 시장은 유죄 인정 합의 뒤 시장직에서 물러났으며, 최대 10년형을 선고받을 수 있는 것으로 전해졌다.

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 카운티 소재 아카디아시의 에일린 왕(58·여) 시장이 중국 정부의 불법 스파이로 활동한 혐의를 인정하고 시장직에서 사임했다. 소셜미디어 캡처

미 법무부는 왕 시장과 함께 중국 정부를 위한 선전 활동에 가담했다가 먼저 유죄를 인정한 남성 1명이 징역 4년형을 선고받았다고 밝혔다.

미 연방수사국(FBI)에 따르면 왕 시장은 2020년부터 2022년까지 자신이 운영하던 인터넷 뉴스 사이트에 친중국 성향 게시물을 올린 혐의를 받고 있다. 이 게시물에는 중국 신장 위구르 지역의 강제노동과 집단학살 의혹을 부인하는 내용도 포함된 것으로 알려졌다.


왕 시장은 2022년 아케이디아 시의원으로 당선된 뒤 이후엔 시장직에 올랐다. 아케이디아는 로스앤젤레스(LA) 도심에서 북동쪽으로 약 24㎞ 떨어진 부유한 교외 도시다.

FBI는 “외국 정부를 위해 미국 민주주의 체제에 영향력을 행사하려는 자들은 반드시 적발돼 법의 심판을 받게 될 것”이라고 밝혔다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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