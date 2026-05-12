안민석 “빛의 혁명, 교육 대전환으로 이어가야”
안민석 경기도교육감 민주·진보 단일후보가 “빛의 혁명으로 지켜낸 민주주의의 정신을 이제 교육 대전환으로 이어가야 한다”고 말했다.
안민석 후보는 12일 서울 광화문광장에서 열린 ‘2026 민주진보 교육감 후보 교육대전환 공동공약 발표 기자회견’에 참석해 “광화문은 시민의 힘으로 민주주의를 지켜낸 대한민국의 상징적인 공간”이라며 이같이 밝혔다.
안 후보는 “촛불은 정권을 바꾸는 힘을 넘어, 시민 한 사람 한 사람이 스스로 질문하고 참여하며 공동체의 미래를 바꾼 민주주의의 힘이었다”면서 “경기도는 대한민국 인구의 약 4분의 1이 살아가는 전국 최대 교육현장이다. 경기도 교육현장부터 교육 대전환의 길을 가장 먼저 열고, 미래교육의 새로운 표준을 만들겠다”고 강조했다.
그러면서 그는 “인공지능(AI)과 디지털 기술이 빠르게 세상을 바꾸고 있지만 우리 교육은 여전히 경쟁과 서열 중심의 과거 교육에 머물러 있다”며 “기술이 발전할수록 오히려 인간다움과 민주주의, 공존과 협력의 가치가 더 중요해지고 있다”고 지적했다.
이어 “20년 동안 국회 교육위원회 활동을 하며 한국 교육의 가능성과 한계를 가까이에서 지켜봤고, AI와 디지털 전환이 세계 교육을 빠르게 바꾸는 흐름도 확인했다”며 “경기교육을 대한민국 교육 대전환의 출발점으로 만들겠다”고 거듭 밝혔다.
안 후보는 “민주주의는 교과서 속 문장이 아니라 학교 안에서 살아 숨 쉬어야 하는 가치”라며 “학생의 인권과 학습권, 교사의 교육권과 자율성, 학부모와 지역사회의 참여가 함께 보장되는 학교를 만들겠다”고 했다.
이날 기자회견에는 전국 15명의 민주진보 교육감 후보들이 함께해 입시 경쟁 완화, 공교육 정상화, 대학 서열 체제 해소, 고교 서열화 해소, 교육 불평등 완화, 민주시민교육 강화, 생태·AI교육 확대 등을 담은 ‘2026 교육대전환 공동공약’을 발표했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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