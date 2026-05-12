안민석 “빛의 혁명, 교육 대전환으로 이어가야”

“경기도는 대한민국 인구의 약 4분의 1이 살아가는 전국 최대 교육현장이다. 경기도 교육현장부터 교육 대전환의 길을 가장 먼저 열고, 미래교육의 새로운 표준을 만들겠다”고 강조했다.

그러면서 그는 “

민주주의는 교과서 속 문장이 아니라 학교 안에서 살아 숨 쉬어야 하는 가치”라며 “학생의 인권과 학습권, 교사의 교육권과 자율성, 학부모와 지역사회의 참여가 함께 보장되는 학교를 만들겠다”고 했다.