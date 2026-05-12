“여보, 천국에서 만나” 평생 봉사한 사모의 마지막 생명 나눔[아살세]
평생 교회와 이웃을 위해 헌신하며 살아온 70대 여성이 뇌사 장기기증으로 2명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠났다.
한국장기조직기증원은 12일 김용분(76)씨가 지난 3월 6일 이대서울병원에서 뇌사 장기기증을 통해 간과 신장을 기증했다고 밝혔다.
김씨는 지난 1월 27일 갑작스러운 뇌출혈로 쓰러져 병원으로 이송됐지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태에 이르렀다. 가족들은 생전 고인의 뜻에 따라 장기기증을 결정했다.
서울에서 6남매 중 장녀로 태어난 김씨는 어려운 형편 탓에 학업을 이어가지 못한 채 일찍 생업에 뛰어들었다. 20대 중반에 오지환 목사를 만나 3남매를 낳아 키웠고, 오 목사가 개척교회를 세워 25년간 목회 활동을 하는 동안 묵묵히 곁을 지켰다.
오 목사는 아내와 생전에 “우리가 세상을 떠날 때 병든 사람들을 살리는 게 좋지 않겠느냐”며 여러 차례 생명 나눔에 대해 이야기했다고 전했다. 그는 “한 생명이 천하보다 귀하다고 여기던 아내였다”며 “한 사람이라도 더 살리고 싶어 했던 아내의 마음을 따르고 싶었다”고 말했다.
오 목사는 아내를 “온순하고 정직한 사람”이자 “평생 가장 든든한 동반자”로 기억했다.
고인은 생전에도 나눔을 실천해왔다. 미용 기술을 배워 약 10년 동안 어르신들을 위한 미용 봉사를 했으며, 요양보호사 자격증을 취득해 주변 이웃들을 돌보는 데에도 힘썼다.
오 목사는 아내와의 가장 행복했던 기억으로 몇 년 전 해외에 사는 딸 부부의 초청으로 떠난 가족여행을 꼽았다.
당시 딸 부부는 형편상 제대로 결혼식을 올리지 못했던 부모를 위해 바닷가에서 작은 결혼식을 열어줬다. 오 목사는 “사진 속 환하게 웃던 아내 모습이 아직도 눈에 선하다”고 말했다.
오 목사는 “못난 남편 만나 경제적으로 부족하게 지내 마음이 너무 아프고 애절해서 눈물만 난다”며 “여보, 꿈에서라도 한번 만나고 싶다. 나중에 천국에서 다시 만나자. 사랑한다”라고 마지막 인사를 전했다.
이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “평생 이웃을 위해 헌신하고 마지막 순간까지 생명 나눔을 실천한 김용분씨와 유가족에게 깊이 감사드린다”며 “기증자의 숭고한 뜻이 이어질 수 있도록 생명 나눔 문화 확산에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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