“여보, 천국에서 만나” 평생 봉사한 사모의 마지막 생명 나눔[아살세]

김용분씨와 남편 오지환씨가 몇 해 전 해외에 사는 딸 부부의 초대로 떠난 여행에서 바닷가 작은 결혼식을 올린 뒤 기념촬영을 하는 모습. 한국장기조직기증원 제공

만나 3남매를 낳아 키웠고, 오 목사가 개척교회를 세워 25년간 목회 활동을 하는 동안 묵묵히 곁을 지켰다.

아내와 생전에 “우리가 세상을 떠날 때 병든 사람들을 살리는 게 좋지 않겠느냐”며 여러 차례 생명 나눔에 대해 이야기했다고 전했다. 그는 “한 생명이 천하보다 귀하다고 여기던 아내였다”며 “한 사람이라도 더 살리고 싶어 했던 아내의 마음을 따르고 싶었다”고 말했다.

기증자 김용분씨. 한국장기조직기증원 제공