‘세계 최초’ 동박 원소재 군산서 양산…K-배터리 공급망 키운다
LS전선 자회사 한국미래소재 군산공장 준공
동박 공정 4단계→1단계 단축...탄소배출 87% 절감
전북 군산 국가산업단지에 세계 최초 친환경 동박 원소재 생산 공장이 들어섰다. 공정 단축과 탄소 저감 기술을 앞세운 차세대 동박 소재 양산이 본격화되면서 전북이 이차전지 핵심 소재 국산화와 K-배터리 공급망 거점으로 부상하고 있다.
전북특별자치도는 12일 군산 지스코(GSCO)에서 LS전선 자회사 한국미래소재 군산공장 준공식을 개최했다고 밝혔다.
군산 신공장은 1만6576㎡ 부지에 총 450억원이 투입돼 조성됐다. 이곳에서는 LS전선이 세계 최초로 개발한 전해동박용 고성능 원소재 ‘큐플레이크(Cu-Flake)’가 본격 생산된다.
큐플레이크는 기존 구리선재 대신 구리 조각 형태의 신소재를 원료로 사용하는 방식이다. 기존 동박 제조 공정을 4단계에서 1단계로 줄여 생산 효율성을 높인 것이 특징이다.
특히 해당 공법 적용 시 기존 대비 탄소 배출량을 약 87% 줄일 수 있어 친환경성과 원가 경쟁력을 동시에 확보할 수 있다는 평가다. 업계에서는 글로벌 동박 수요가 2030년 223만t 규모까지 성장할 것으로 전망하고 있다.
한국미래소재는 송배전망용 친환경 저탄소 구리 소재인 ‘LCCR(Low Carbon Copper Rod)’ 생산도 병행한다. 폐구리 스크랩 재활용 기술을 활용해 탄소 배출을 90% 이상 줄이는 방식으로, 신재생에너지 확대에 따른 송전망 교체 수요에도 대응한다는 전략이다.
전북도는 이번 공장 준공을 계기로 군산 국가산단 내 신규 일자리 창출과 전후방 산업 성장 효과를 기대하고 있다. 한국미래소재는 신규 일자리 창출과 함께 글로벌 수요 확대에 맞춰 추가 투자·고용도 이어간다는 계획이다. 말레이시아 합작 생산법인 구축 등 해외 진출도 병행하며 LS전선과 연계한 수직계열화 체계로 안정적인 공급망을 갖춰 나갈 방침이다.
김종훈 전북도 경제부지사는 “세계 최초 기술을 적용한 친환경 동박 소재 양산이 군산에서 시작됐다는 점에서 의미가 크다”며 “군산 국가산단이 친환경 첨단소재 산업의 글로벌 거점으로 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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