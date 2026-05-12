‘관아에서 빵 터지는 달콤한 축제’…강릉 빵 페스타 22일 개막
2026 빵 터지는 강릉 빵 페스타가 22∼25일 강원도 강릉시 강릉대도호부관아 일원에서 열린다.
문화체육관광부, 강원도, 강릉시가 주최하고 강릉문화재단이 주관해 열린다. 빵과 디저트 문화를 주제로 강릉의 미식 문화 브랜드 강화와 지역경제 활성화를 도모하고자 마련한 행사다.
올해는 단순한 미식 축제를 넘어 행사장을 찾는 발길이 강릉 전역의 상권 활성화로 이어질 수 있도록 다양한 프로그램을 운영한다.
빵 마켓존에서는 강릉을 대표하는 50여개의 유명 제과점과 숨은 동네 빵집들이 참여해 갓 구운 베이커리와 커피, 음료 등을 선보인다.
행사장 내 특설무대에서는 강릉 지역 파티쉐들이 자신만의 비법과 특산물을 담아낸 빵 터지는 베이킹쇼를 운영한다.
체험존에서는 나만의 빵 꾸미기, 과자 콜라주 등 체험행사도 마련해 방문객들에게 볼거리와 즐길거리를 제공한다.
추억의 운동회를 콘셉트로 빵 터지는 박 터트리기, 보물찾기 등 가족, 연인, 친구 단위 방문객이 다 함께 뛰어놀 수 있는 체험 행사가 마련된다.
대도호부관아의 역사적 특성을 살린 낱말 퍼즐과 보물찾기 프로그램을 운영해 방문객이 축제를 즐기면서 역사와 문화를 자연스럽게 체험할 수 있도록 할 계획이다.
지역 상권과의 상생을 위해 영수증 이벤트를 추진한다. 축제 기간 행사장 방문 당일 강릉 관내에서 5만원 이상 결제한 영수증을 인증하면 축제장 내 부스에서 쓸 수 있는 빵 교환권을 선착순 지급한다.
강릉문화재단 관계자는 12일 “이번 행사는 다채로운 빵 마켓과 문화 체험은 물론 지역 영수증 이벤트를 통해 강릉 지역 제과업계와 소상공인 모두가 함께 웃을 수 있는 지역경제 활성화의 계기가 될 수 있게 하겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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