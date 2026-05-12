인천교통공사 사옥 폭발물 설치 허위 신고 10대 검거
허위로 인천교통공사 사옥에 폭발물을 설치했다고 112에 신고한 10대가 경찰에 붙잡혔다.
인천 남동경찰서는 공중협박과 위계에 의한 공무집행 방해 혐의로 A군(18)을 불구속 입건했다고 12일 밝혔다.
A군은 지난달 20일 오후 5시56분쯤 인천시 남동구 간석동에 있는 인천교통공사 사옥에 폭탄을 설치했다고 112에 허위 신고한 혐의를 받고 있다.
A군은 당시 정신질환으로 병원에 입원 중이었으며 자신의 휴대전화로 신고를 한 것으로 파악됐다.
A군의 허위 신고로 경찰관 48명과 소방관 12명이 동원돼 인천교통공사 직원들을 대피시켰고 현장 수색을 진행했다. 다만 폭발물이 발견되지는 않았다.
이후 경찰은 통신 기록 등 여러 증거자료를 분석한 끝에 지난 8일 A군을 검거했다.
A군은 경찰에서 “장난으로 신고를 했다”고 진술했다.
경찰은 현재 A군이 초범인 점을 감안해 불구속 상태에서 정확한 범행동기 등을 확인하는 보강 수사를 진행 중이다.
경찰 관계자는 “A군이 사회적 불안과 혼란을 야기하고 경찰·소방의 행정력을 낭비하게 한 만큼 공중협박죄와 위계에 의한 공무집행방해죄를 적용해 상응한 처벌을 받게 할 예정”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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